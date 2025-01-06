"Найгірший лівий захисник в АПЛ": в Англії розкритикували гравця збірної України

Віталій Миколенко вже четвертий сезон проводить в Англійській Прем'єр-лізі. Його чинна угода з Евертоном розрахована до кінця сезону-2025/2026 і, за інсайдерською інформацією, сторони розпочали перемовини про новий контракт.

Цю новину прокоментував британський журналіст Каллум Бреннен. Він критично висловився про українського футболіста, заявивши, що той є одним з найгірших у лізі на своїй позиції, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Toffee Blues – Everton Fan Channel.

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Критика на адресу Миколенка

Бреннен вважає, що Миколенко не заслуговує бути основним у складі "ірисок" через слабкі виступи в нинішньому сезоні. Проте в ситуації з продовженням угоди чимало залежить від контексту:

"Це цікаве питання, адже я думаю, що багато чого залежить від контексту – скільки ми платимо Миколенку, чи будемо ми йому платити з наміром зробити його основним лівим захисником. Але сподіваюся, що ні.

Думаю, що це один із тих випадків, коли це буде низька зарплатня. І, якщо йому ясно дали зрозуміти, що немає жодних гарантій, що він буде гравцем основного складу, тоді я можу це зрозуміти. Але водночас він був жахливий цього сезону. Можливо, найгірший лівий захисник в АПЛ з точки зору продуктивності".

При цьому журналіст додав, що сподівається на прогрес українця та вважає, що головною проблемою Віталія є психологія.

Та все ж я сподіваюся, що Миколенко зможе змінити ситуацію, тому що вважаю, що в нього є певні якості, щоб стати гарним лівим захисником. Але думаю, що значною мірою це його особисті помилки на психологічному рівні, які йому заважають,

– сказав Бреннен

Довідка. У нинішній кампанії Віталій Миколенко провів за Евертон 18 поєдинків, у яких записав собі в актив один асист.

Зазначимо, що наступний матч "іриски" проведуть 9 січня в Кубку Англії проти Пітерборо. Стартовий свисток пролунає о 21:45.