Журналіст Михайло Співаковський розповів, як відбувається процедура розкриття другої допінг-проби, повідомляє 24 Канал із посиланням на ТаТоТаке. Він назвав термін, коли стануть відомі її результати.

Читайте також Передали вибуховий "привіт" окупантам: воїни ЗСУ привітали Мудрика з днем народження

Що думає команда Мудрика

За його словами, вони будуть готові протягом 6-8 тижнів з моменту запиту гравця, тож їх варто очікувати орієнтовно наприкінці січня чи на початку лютого. Також журналіст розповів, як команда українця оцінює шанси Михайла на позитивний для нього результат.

"Біологічний матеріал для проб "А" та "В" завжди беруться одночасно. Проба розкривається та аналізується зазвичай через 6-8 тижнів після того, як потенційний винуватець підтверджує, що хоче її розкрити.

Михайло Мудрик таке підтвердження написав, і це частина стратегії його команди. Команда Мудрика вважає, що 1, 3, максимум 5% того, що проба "В" дасть негативний результат. Це шанси, на яких можна грати, адже гірше вже не буде", – сказав Співаковський.

До слова. Наразі Михайло Мудрик відсторонений від футболу. Максимально йому загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/2025 український вінгер провів за Челсі 15 матчів, у яких він забив три голи та віддав п'ять асистів. Востаннє він виходив на поле 28 листопада.