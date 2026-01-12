Зірку Ман Юнайтед зламали в соцмережах: почав ображати клуб і власників

Футболіст Бруну Фернандеш втратив доступ до своєї сторінки у мережі X через хакерську атаку. Зловмисники почали від його особи писати принизливі речі про Манчестер Юнайтед.

Ситуація вийшла з-під контролю: на сторінці з'явилися роздуми про криптовалюти, непристойні коментарі та спекуляції про трансфери. Зрештою клубу довелося втрутитися, пише 24 Канал з посиланням на X-акаунт Манчестер Юнайтед.

Дивіться також Манчестер Юнайтед звільнив головного тренера: хто очолить "червоних дияволів"

Що саме написали хакери від імені Бруну?

Португалець не був дуже активним у своєму блозі: останній запис був аж у жовтні минулого року, коли він зіграв 300-ий матч у футболці Ман Ю.

Аж раптом "Бруну" почав питати у підписників, в яку криптовалюту варто інвестувати, бо, мовляв, "Юнайтед у стані помийки", тож потрібно десь трохи заробити.

Далі справи лише погіршилися: псевдо-Фернандеш послав свій клуб на три букви у назві криптокоїна, порадив "позбутися INEOS", критикуючи власників "дияволів", та вульгарно пожартував про Алішу Леманн, яка вважається найкрасивішою футболісткою планети.

Кульмінацією абсурду стало фото табло стадіону "Енфілд" в день матчу Ліверпуль – Ман Ю, коли манкуніанці були биті з рахунком 0:7. А довершили хакери усе гучним інсайдом: "Кріштіану вже пакує речі". Перехід Роналду до Юнайтед втретє точно не на горизонті.

Як відреагували у Манчестер Юнайтед?

У команді зрозуміли, що історія зі зламом акаунту почала шкодити іміджу "дияволів", тож офіційно закликали вболівальників "за жодних обставин будь-яким чином не контактувати з цієї сторінкою".

Схоже, це допомогло повернути контроль над обліковим записом: через кілька годин усі чудернацькі і грубі пости звідти зникли.