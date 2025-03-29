Будинок українських тенісисток постраждав внаслідок російського обстрілу

Будинок Людмили та Надії Кіченок постраждав внаслідок удару Росії по Дніпру. Багато людей постраждали через атку дронів.

Ввечері 28 березня російські війська обстріляли Дніпро дронами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 21 постраждалих внаслідок удару.

Читайте також "Я так і не закінчила коледж": легенда тенісу відновила навчання після понад 60-річної перерви

Будинок сестер Кіченок постраждав

Будинок, у якому сестри жили в Дніпрі, обстріляли. Через це він зазнав руйнувань, пише 24 канал з посиланням на інстаграм сестер Кіченок.

Будинок, в якому я жила у Дніпрі, був обстріляний цієї ночі… Багато поранених, і ми ще не знаємо, скільки загиблих,

– написала Людмила Кіченок.



Наслідки удару по Дніпру / Скриншот зі сторіс Людмили Кіченок

Зазначимо, що внаслідок удару горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.