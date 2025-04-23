Динамо розгромило Буковину та стало першим фіналістом Кубка України

Чернівецька Буковина могла стати автором гучної сенсації. Однак лідер Української Прем'єр-ліги зумів здобути вольову перемогу.

Буковина – Динамо 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 63, Бражко, 72 (з пенальті), Шапаренко, 77

Номінально домашній поєдинок представник Першої ліги проводив у Львові на стадіоні "Україна". Чернівецька команда мріяла створити сенсацію та вибити одного з фаворитів Кубка України, пише 24 Канал.

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Заміни Динамо перевернули гру

У першому таймі футболісти Буковини шокували динамівців. На 23-й хвилині зустрічі на рівному місці помилився Бражко, чим скористалися господарі. Бойчук вийшов на ударну позицію та засмутив голкіпера киян Моргуна.

До свистка на перерву титуловані гості так і не змогли бодай зрівняти рахунок. На другий тайм тренерський штаб киян випустив двох свіжих футболістів – Ваната та Кабаєва.

Заміни Шовковського відіграли ключову роль. "Біло-сині" додали у швидкості, після чого моменти почали з'являтися один за одним. На 57-й та 63-й хвилинах Назар Волошин оформив дубль, вивівши свою команду вперед.

Після пропущених голів захист Буковини посипався. Динамівці завдяки голам Бражка (з пенальті) та Шапаренка довели рахунок до розгромного.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо – 4:1.

Відеоогляд матчу Буковина – Динамо

Підопічні Олександра Шовковського стали першими фіналістами Кубка України. У вирішальному матчі Динамо зіграє з переможцем пари Полісся – Шахтар.