Історичне повернення: Буковина у Прем'єр-лізі вперше за 32 років

Чернівецький футбольний клуб Буковина офіційно забезпечив собі підвищення до Української Прем'єр-ліги. Команда достроково гарантувала місце в елітному дивізіоні українського футболу – за шість турів до завершення сезону у Першій лізі.

Востаннє чернівецька команда виступала в елітному дивізіоні у сезоні 1993/1994, коли турнір називався Вищою лігою – відтоді минуло 32 роки. Про це повідомили в клубі.

Що відомо про повернення Буковини в УПЛ?

Дострокова путівка до УПЛ стала можливою після того, як Лівий Берег, який займав третє місце, зіграв унічию з Нивою. Це гарантує, що Буковина не опуститься нижче другого місця, що забезпечує підвищення. Наразі команда Сергія Шищенка є одноосібним лідером Першої ліги з 66 очками, що дає їй реальні шанси виграти чемпіонат.

Різниця у турнірній таблиці значна: Лівий Берег, що йде третім, відстає на 19 очок, а другий Чорноморець – на 12 очок.

У сезоні 2025/2026 команда встановила рекорд Першої ліги, здобувши 13 перемог поспіль, і демонструє бездоганний результат: 21 перемога, 3 нічиї, жодної поразки. Крім того, Буковина вийшла до півфіналу Кубка України, де зіграє з Динамо.

До завершення чемпіонату залишилося 6 турів. Якщо чернівчани не зазнають поразок у цих матчах, вони повторять легендарне досягнення лондонського Арсенала, який виграв англійську Прем'єр-лігу без жодної поразки за сезон.

Що відомо про Кубок України?

У півфіналі Кубка України зустрінуться чотири команди: дві з УПЛ – Динамо та Металіст 1925, а також два представники Першої ліги – Буковина та Чернігів.

Півфінальні матчі: