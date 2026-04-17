Тоді відбулась реформа Кубка України, а також було оголошено про дизайн нового трофею змагання. Проте турнір йшов згідно з календарем, але новий кубок так і не був презентований, повідомляє 24 Канал.

Як тепер виглядає Кубок України?

Зрештою за місяць до фіналу змагання УАФ таки презентувала трофей спільноті. Як і було анонсовано, в центрі титулу фігурує козацька булава, яка є уособленням сили та непереможності.

Навколо неї розташовані 11 списів, що символізують кількість гравців в одній команді. Гасло трофея "Собі честь, Україні – слава" також нанесене на трофей.



Кубок України представлений на Конгресі УАФ / фото 24 Каналу

До минулого сезону змагання мало кубок зі статуеткою богині Ніки на вершині. Чинним переможцем турніру є донецький Шахтар, який у травні 2025-го переграв Динамо у фіналі в серії пенальті.

