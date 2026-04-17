Тоді відбулась реформа Кубка України, а також було оголошено про дизайн нового трофею змагання. Проте турнір йшов згідно з календарем, але новий кубок так і не був презентований, повідомляє 24 Канал.
Як тепер виглядає Кубок України?
Зрештою за місяць до фіналу змагання УАФ таки презентувала трофей спільноті. Як і було анонсовано, в центрі титулу фігурує козацька булава, яка є уособленням сили та непереможності.
Навколо неї розташовані 11 списів, що символізують кількість гравців в одній команді. Гасло трофея "Собі честь, Україні – слава" також нанесене на трофей.
Кубок України представлений на Конгресі УАФ / фото 24 Каналу
До минулого сезону змагання мало кубок зі статуеткою богині Ніки на вершині. Чинним переможцем турніру є донецький Шахтар, який у травні 2025-го переграв Динамо у фіналі в серії пенальті.
Нагадаємо, що в перший день Конгресу УАФ Андрій Шевченко зіграв у товариському матчі делегатів. Легенда Динамо та Мілана відзначився крутим голом та потішив дітей автографами.
Яких змін зазнав Кубок України?
- Формат змагання суттєво змінився у порівнянні із попередніми розіграшами. Змагання розпочинається з кваліфікаційної стадії, переможці якої виходили в 1/32 фіналу.
- Саме з неї беруть старт майже всі професійні клуби (УПЛ, Перша ліга, Друга ліга). Лише чотири представники УПЛ на євроарені починали свій шлях з 1/16 фіналу.
- Всі стадії турніру проходять в одноматчевому форматі. В разі нічиєї більше немає екстратаймів, команди одразу переходять до серії пенальті.
- Наразі в боротьбі за трофей залишилось чотири команди. У півфіналі Динамо протистоятиме Буковині, а Металіст 1925 – Чернігову. Фінал Кубка України пройде 20 травня у Львові на стадіоні "Арена-Львів".