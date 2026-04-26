За інформацією клубу, прем'єр-міністерка відвідала стадіон "Чернігів-Арена" та провела зустріч із гравцями та тренерським штабом Чернігова. Клуб подарував їй пам'ятну футболку з номером 12.
Що відомо про зустріч Свириденко з ФК Чернігів?
Візит Свириденко відбувся на тлі важливого спортивного досягнення – Чернігів вперше в історії міста пробився до фіналу Кубка України.
Під час зустрічі прем'єрка привітала команду з цим визначним успіхом та повідомила про намір підтримати клуб на фінальному поєдинку проти Динамо, який відбудеться 20 травня у Львові.
Також Свириденко ознайомилася з інфраструктурою клубу, діяльністю академії та відвідала тренування юних футболістів дитячої школи.
Чернігів висловив вдячність прем'єр-міністерці за увагу до клубу та міста, підтримку спорту й інтерес до розвитку чернігівського футболу.
Зустріч Юлії Свириденко з ФК Чернігів / Фото ФК Чернігів
Що сказала про візит до Чернігова Свириденко?
У своєму інстаграм прем'єрка Свириденко зазначила, що у 2022 році арена фактично опинилася на лінії фронту, через що комплекс зазнав значних руйнувань. Проте команда відновилася, повернулася до повноцінної діяльності та дійшла до фіналу Кубка України, і вона щиро вітає її з цим досягненням.
Активно працює академія клубу – тут займається чернігівська молодь. Круто бачити, що життя триває. Важлива частина цього відновлення – розвиток спорту в громаді,
– написала Свириденко.
Яка історія гравця Чернігова Артура Бибіка?
Півзахисник Бибік кілька років тому працював вантажником, доставляючи м'ясо до магазинів міста, перш ніж повністю присвятити себе футболу, про що він розповів в інтерв'ю NV.
Після закінчення юнацької спортивної школи Бибік грав у дворовий футбол, але заробляти цим не вдавалося. У 18 років він поєднував тренування з роботою: робочий день тривав із 5 ранку до 16:00, а за два тижні Артур отримував близько 7 тисяч гривень.
Через два місяці його запросили на перегляд у ФК Чернігів. Поки він не знав, чи підійде команді, Бибік продовжував поєднувати тренування з роботою. Коли ж йому запропонували контракт, Артур остаточно вирішив присвятити себе футболу.