По информации клуба, премьер-министр посетила стадион "Чернигов-Арена" и провела встречу с игроками и тренерским штабом Чернигова. Клуб подарил ей памятную футболку с номером 12.
Что известно о встрече Свириденко с ФК Чернигов?
Визит Свириденко состоялся на фоне важного спортивного достижения – Чернигов впервые в истории города пробился в финал Кубка Украины.
Во время встречи премьер поздравила команду с этим выдающимся успехом и сообщила о намерении поддержать клуб на финальном поединке против Динамо, который состоится 20 мая во Львове.
Также Свириденко ознакомилась с инфраструктурой клуба, деятельностью академии и посетила тренировки юных футболистов детской школы.
Чернигов выразил благодарность премьер-министру за внимание к клубу и городу, поддержку спорта и интерес к развитию черниговского футбола.
Встреча Юлии Свириденко с ФК Чернигов / Фото ФК Чернигов
Что сказала о визите в Чернигов Свириденко?
У своем инстаграм премьер Свириденко отметила, что в 2022 году арена фактически оказалась на линии фронта, из-за чего комплекс претерпел значительные разрушения. Однако команда восстановилась, вернулась к полноценной деятельности и дошла до финала Кубка Украины, и она искренне поздравляет ее с этим достижением.
Активно работает академия клуба – здесь занимается черниговская молодежь. Круто видеть, что жизнь продолжается. Важная часть этого восстановления – развитие спорта в обществе,
– написала Свириденко.
Какова история игрока Чернигова Артура Бибика?
Полузащитник Бибик несколько лет назад работал грузчиком, доставляя мясо в магазины города, прежде чем полностью посвятить себя футболу, о чем он рассказал в интервью NV.
После окончания юношеской спортивной школы Бибик играл в дворовый футбол, но зарабатывать этим не удавалось. В 18 лет он совмещал тренировки с работой: рабочий день длился с 5 утра до 16:00, а за две недели Артур получал около 7 тысяч гривен.
Через два месяца его пригласили на просмотр в ФК Чернигов. Пока он не знал, подойдет ли команде, Бибик продолжал совмещать тренировки с работой. Когда же ему предложили контракт, Артур окончательно решил посвятить себя футболу.