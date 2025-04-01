Це буде зустріч двох колективів Першої ліги України. Початок матчу на стадіон у Чернівцях – о 13:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Коли зіграють Шахтар та Динамо: дати матчів 1/4 фіналу Кубка України

Битва першолігових клубів

У попередньому раунді Буковина мінімально обіграла на виїзді Пробій Городенка. Богдан Бойчук приніс перемогу чернівецькому клубу та путівку у чвертьфінал Кубка.

Натомість Вікторія створила сенсацію. Сумський клуб по пенальті вибив із боротьби черкаський ЛНЗ 3:1, адже основний та додатковий час матчу 1/8 фіналу закінчився бойовою нічиєю 2:2.

Буковина – Вікторія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка України

Відзначимо, що Буковина грає у чемпіонській групі Першої ліги за підвищення у класі. Натомість Вікторія грає у Першій лізі Вибування, хоча йде лідером таблиці за збереження прописки у ПЛФ.