Мексиканського боксера заарештували у США після поразки від Джейка Пола
- Мексиканського боксера Хуліо Сезара Чавеса-молодшого заарештували у США за незаконне перебування, його можуть депортувати до Мексики, де він фігурує у кримінальній справі.
- Під час своєї кар'єри Чавес-молодший виграв пояс чемпіона WBC у середній вазі, але його супроводжували скандали з допінгом та наркотиками.
Колишнього чемпіона WBC у середній вазі Хуліо Сезара Чавеса-молодшого можуть депортувати зі США. Кілька днів тому він боксував у Каліфорнії проти скандального блогера-боксера Джейка Пола.
29 травня 2025 року мексиканець Хуліо Сезар Чавес-молодший у 10-раундовому поєдинку поступився Джейку Полу. Вже за кілька днів сина легенди боксу заарештували, пише 24 Канал з посиланням на AP News.
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Дозволили битися, а тепер депортують
39-річного боксера звинувачують у незаконному перебуванні у Сполучених Штатах. Чавеса-молодшого збираються депортувати до Мексики, де він фігурує у кримінальній справі про організовану злочинність.
Спортсмена заарештували кілька федеральних агентів, коли він їхав на скутері поблизу свого будинку у Студіо-Сіті (район Лос-Анджелеса розташований поблизу Голлівуду – 24 Канал).
Адвокат боксера заперечує усі звинувачення. Він заявив, що це спосіб "тероризувати громаду".
У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що Чавес-молодший в'їхав до США за туристичною візою у серпні 2023 року. Термін її дії закінчувався в лютому 2024 року.
У Мексиці видано ордер на арешт боксера за участь в організованій злочинності, торгівлі зброєю, вибухівкою. У квітні 2024 року син легенди боксу подав заявку на отримання грін-карти на підставі свого шлюбу з громадянкою США Фрідою Муньос.
Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі нещодавно відбулися заворушення на тлі затримань нелегалів. Президент США Дональд Трамп наказав ввести війська, щоб погасити протести.
Суперечлива кар'єра Чавеса-молодшого
Зазначимо, що під час спортивної кар'єри Чавеса-молодшого супроводжували скандали з допінгом, зайвою вагою та вживанням наркотиків. Втім, він досяг вершин, вигравши пояс чемпіона WBC у середній вазі у 2011 році та тричі захистивши його. У рингу Хуліо Сезар бився проти Канело Альвареса та Серхіо Мартінеса, але обом програв.
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