Мексиканського боксера заарештували у США після поразки від Джейка Пола

Колишнього чемпіона WBC у середній вазі Хуліо Сезара Чавеса-молодшого можуть депортувати зі США. Кілька днів тому він боксував у Каліфорнії проти скандального блогера-боксера Джейка Пола.

29 травня 2025 року мексиканець Хуліо Сезар Чавес-молодший у 10-раундовому поєдинку поступився Джейку Полу. Вже за кілька днів сина легенди боксу заарештували, пише 24 Канал з посиланням на AP News.

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Дозволили битися, а тепер депортують

39-річного боксера звинувачують у незаконному перебуванні у Сполучених Штатах. Чавеса-молодшого збираються депортувати до Мексики, де він фігурує у кримінальній справі про організовану злочинність.

Спортсмена заарештували кілька федеральних агентів, коли він їхав на скутері поблизу свого будинку у Студіо-Сіті (район Лос-Анджелеса розташований поблизу Голлівуду – 24 Канал).

Адвокат боксера заперечує усі звинувачення. Він заявив, що це спосіб "тероризувати громаду".

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що Чавес-молодший в'їхав до США за туристичною візою у серпні 2023 року. Термін її дії закінчувався в лютому 2024 року.

У Мексиці видано ордер на арешт боксера за участь в організованій злочинності, торгівлі зброєю, вибухівкою. У квітні 2024 року син легенди боксу подав заявку на отримання грін-карти на підставі свого шлюбу з громадянкою США Фрідою Муньос.

Нагадаємо, що у Лос-Анджелесі нещодавно відбулися заворушення на тлі затримань нелегалів. Президент США Дональд Трамп наказав ввести війська, щоб погасити протести.

Суперечлива кар'єра Чавеса-молодшого

Зазначимо, що під час спортивної кар'єри Чавеса-молодшого супроводжували скандали з допінгом, зайвою вагою та вживанням наркотиків. Втім, він досяг вершин, вигравши пояс чемпіона WBC у середній вазі у 2011 році та тричі захистивши його. У рингу Хуліо Сезар бився проти Канело Альвареса та Серхіо Мартінеса, але обом програв.

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