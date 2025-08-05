Напередодні було зіграно матчі другого туру Другої ліги України з футболу. В одному з них Чайка вдома приймала Олександрію-2.

У цьому поєдинку знайшлося місце для шедевра, який стане окрасою всього чемпіонату. Його автором став футболіст гостей Дмитро Безклейний, повідомляє 24 Канал.

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Як Безклейний забив ефектний гол?

Він відкрив рахунок у поєдинку вже на четвертій хвилині. 19-річний гравець Олександрії-2 отримав м’яч під час контратаки своєї команди та наважився на удар приблизно з 60 метрів, побачивши, що голкіпер суперників далеко вийшов від своїх воріт.

І ця спроба виявилася вдалою. М’яч перелетів через воротаря Чайки та опинився у воротах.

Гол Безклейного в матчі з Чайкою: дивіться відео

Зазначимо, врешті-решт матч закінчився з рахунком 1:1. Чайка відігралася на 27-й хвилині завдяки голу Валентина Овчарука.

Довідка. Дмитро Безклейний є вихованцем донецького Шахтаря. У структурі Олександрії він перебуває з 2024 року.

Нагадаємо, що перша команда "містян" жахливо розпочала новий сезон. Вона вилетіла з Ліги конференцій, поступившись двічі Партизану, а також програла дебютанту УПЛ Кудрівці з рахунком 1:3.