Європейські гранди поклали око на одноклубника Забарного: що відомо

Борнмут демонструє казкову гру у поточному сезоні Англійської Прем'єр-ліги. "Вишні" не програють у чемпіонаті 11 матчів поспіль, зокрема, завдяки надійній ланці оборони.

Партнер по захисту Іллі Забарного Дін Хюйсен зацікавив низку іменитих клубів. У послугах нідерландського центрбека зацікавлені Челсі та Баварія, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Коли Хюйсен покине Борнмут

Дін Хюйсен разом з Іллею Забарним стали справжнім кошмаром для нападників Англійської Прем'єр-ліги. З того моменту, як захисники стали грати в парі Борнмут не програє 11 матчів поспіль.

Нідерландець добре проявив себе та помітно спрогресував під керівництвом Андоні Іраоли. Тому, звісно, центральний захисник зацікавив такі імениті європейські клуби, як Челсі та Баварія, що звикли боротися за титули.

Відомо, що влітку 2025 року у контракті 19-річного захисника "вишень" активується опція про гарантовану суму викупу. Цілком можливо, що Хюйсен покине команду в літнє трансферне вікно.

До слова. Дін Хюйсен приєднався до Борнмута влітку 2024 року. Контракт нідерландського захисника з "вишнями" розрахований до 2030 року.

У поточній кампанії Дін Хюйсен сумарно зіграв у 19 матчах за Борнмут у всіх турнірах. Нідерландський центрбек за цей час зумів відзначитись двома забитими м'ячами.