Поставили хрест на Мудрику: Челсі знайшов заміну українцю

Михайло Мудрик відсторонений від футболу через допінговий скандал. Невідомо, коли український вінгер Челсі зможе знову з'явитись на полі.

"Аристократи" підшукали нового гравця, який має замінити Мудрика. У трансфері особисто зацікавлений наставник лондонців Енцо Мареска, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichjaes.

Читайте також Мудрик в халепі: українця можуть дискваліфікувати навіть після негативної проби "B" допінг-тесту

Хто замінить Мудика у Челсі

На заміну Михайлу Мудрику "сині" розглядають гравця Брайтона. Лондонський клуб налаштований підписати японського півзахисника Каору Мітому.

Челсі готовий запропонували 90 мільйонів євро за трансфер 27-річного футболіста. "Чайки" ще не відповіли на запит "аристократів" щодо переходу гравця.

Цікаво, що Челсі у двох попередніх матчах поступився Брайтону у Кубку Англії – 8 лютого (2:1) та в АПЛ – 14 лютого 3:0). Каору Мітома у обох поєдинках відзначався забитим голом.

До слова. Раніше Аль-Наср пропонував за Каору Мітому 54 мільйони фунтів стерлінгів, але Брайтон відмовив саудівському клубу. Контракт японця з "чайками" розрахований до 2027 року.

У поточній кампанії Каору Мітому провів 28 матчі за Брайтон у всіх турнірах. Японський вінгер встиг забити сім голів та віддати три результативні передачі.