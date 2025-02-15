Поставили хрест на Мудрику: Челсі знайшов заміну українцю
- Михайло Мудрик відсторонений від футболу через допінговий скандал, і Челсі шукає заміну.
- Челсі планує підписати японського півзахисника з Брайтона за 90 мільйонів євро.
- Аль-Наср раніше пропонував за Мітому 54 мільйони фунтів, але Брайтон відмовився.
Михайло Мудрик відсторонений від футболу через допінговий скандал. Невідомо, коли український вінгер Челсі зможе знову з'явитись на полі.
"Аристократи" підшукали нового гравця, який має замінити Мудрика. У трансфері особисто зацікавлений наставник лондонців Енцо Мареска, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichjaes.
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Хто замінить Мудика у Челсі
На заміну Михайлу Мудрику "сині" розглядають гравця Брайтона. Лондонський клуб налаштований підписати японського півзахисника Каору Мітому.
Челсі готовий запропонували 90 мільйонів євро за трансфер 27-річного футболіста. "Чайки" ще не відповіли на запит "аристократів" щодо переходу гравця.
Цікаво, що Челсі у двох попередніх матчах поступився Брайтону у Кубку Англії – 8 лютого (2:1) та в АПЛ – 14 лютого 3:0). Каору Мітома у обох поєдинках відзначався забитим голом.
До слова. Раніше Аль-Наср пропонував за Каору Мітому 54 мільйони фунтів стерлінгів, але Брайтон відмовив саудівському клубу. Контракт японця з "чайками" розрахований до 2027 року.
У поточній кампанії Каору Мітому провів 28 матчі за Брайтон у всіх турнірах. Японський вінгер встиг забити сім голів та віддати три результативні передачі.