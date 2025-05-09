Головні інтриги Серії А: "золото" Наполі, Довбик рветься в Лігу чемпіонів, порятунок Коваленка

Чемпіонат Італії дарує фанатам неймовірну інтригу в кінці сезону. Майже половина команд претендує на потрапляння в єврокубки, серед них – Рома з Артемом Довбиком. Розповідаємо про найцікавіші гонки в Серії А.

Фініш сезону в європейських футбольних чемпіонатах вже дуже близький. Особливо серйозна інтрига зберігається в Італії, де дві команди ведуть боротьбу за чемпіонство, а ще сім – за путівки в єврокубки, повідомляє 24 Канал.

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Крім того, ще сім клубів боротимуться за невиліт в Серію В. Туди вже точно відправиться Монца, а ось ще два місця на пониження в класі вакантні. Нагадаємо формат пропусків до єврокубків:

1-4 місця напряму потраплять в Лігу чемпіонів

5 місце зіграє в Лізі Європи

6 місце зіграє в Лізі конференцій

переможець фіналу Кубка Італії (Болонья – Мілан) зіграє в Лізі Європи, якщо він не потрапить в топ-4 Серії А

18-20 місця вилетять в Серію В

Битва за Скудетто

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Наполі 23 8 4 55-25 77 2 Інтер 22 8 5 73-33 74

Календар Наполі:

Дженоа (д)

Парма (г)

Кальярі (д)

Календар Інтера:

Торіно (г)

Лаціо (д)

Комо (г)

За три тури до фінішу на трофей претендують Наполі та Інтер. Команда Антоніо Конте має гандикап у три бали, тому саме вона вважається фаворитом цих перегонів.

При цьому Наполі ще і має легший календар, адже має два домашніх матчі та суперників з нижньої частини таблиці. На Інтер же чекає не тільки підготовка до фіналу Ліги чемпіонів.



Наполі мріє повернути собі Скудетто / фото Getty Images

У команди Індзагі будуть неприємні виїзди до Торіно з Комо, а також домашня гра з борцем за Лігу чемпіонів Лаціо. Варто зазначити, що в разі рівної кількості очок між командами буде проведений окремий матч за чемпіонство.

Прогноз Favbet на чемпіонство: Наполі – 1,12, Інтер – 5,50.

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Місця в Лізі чемпіонів та єврокубках

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 3 Аталанта 20 8 7 71-31 68 4 Ювентус 16 15 4 52-32 63 5 Рома 18 9 8 50-32 63 6 Лаціо 18 9 8 58-45 63 7 Болонья 16 14 5 53-38 62 8 Фіорентина 17 8 10 53-35 59 9 Мілан 16 9 10 55-39 57

На 4-5 єврокубкових місць є одразу сім претендентів. Безумовно, головною мотивацією для клубів стане місце у топ-четвірці, яке дає право зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Головним фаворитом на одну з двох путівок в ЛЧ є Аталанта. Команда Джан П'єро Гасперіні має гандикап у п'ять балів над переслідувачами та у двох останніх турах гратиме проти аутсайдерів.

Календар претендентів на єврокубки:

КОМАНДА 36 ТУР 37 ТУР 38 ТУР АТАЛАНТА Рома (д) Дженоа (г) Парма (д) ЮВЕНТУС Лаціо (г) Удінезе (д) Венеція (г) РОМА Аталанта (г) Мілан (д) Торіно (г) ЛАЦІО Ювентус (д) Інтер (г) Лечче (д) БОЛОНЬЯ Мілан (г) Фіорентина (г) Дженоа (д) ФІОРЕНТИНА Венеція (г) Болонья (д) Удінезе (г) МІЛАН Болонья (д) Рома (г) Монца (д)

Взагалі кожна з команд зіграє за цей відрізок по 1-2 лобових матчі проти прямих конкурентів. Тому саме це гратиме вирішальний фактор в цій боротьбі.

Напевне можна сказати, що за Лігу чемпіонів не боротиметься Мілан, який відстає від топ-4 на шість балів. Для команди Консейсау головне – потрапити в ЛЄ. Найкоротший шлях до цього – перемога у фіналі Кубка над Болоньєю.



Мілан майже втратив шанси на путівку в Лігу чемпіонів / фото Getty Images

Небагато шансів і у Фіорентини, проте її календар виглядає найбільш простим з усього секстету. Єдиного прямого конкурента команда Палладіно прийматиме вдома, а виїзди будуть до аутсайдерів.

При цьому Фіо має заочну перевагу над чотирма прямими суперниками в особистих матчах. Але відставання у чотири бали може зіграти свою негативну для "фіалок" роль.

Якщо Аталанта майже гарантувала собі місце у топ-четвірці, то в гонці за останньою путівкою "поул-позішн" має Ювентус. На туринців чекає непростий виїзд до Лаціо, проте у двох останніх турах підопічні Тудора грають проти аутсайдерів.

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До того ж, Рома та Лаціо мають куди гірший календар та за рівної кількості очок, скоріш за все, поступляться Ювентусу. На жаль, команда Артема Довбика занадто погано стартувала, тому відважний ривок у 2025 році може не допомогти їй потрапити в ЛЧ чи навіть ЛЄ.

У "вовків" два важкі виїзди та прийом Мілана. Потрапляння в Лігу Європи чи навіть Лігу конференцій вже можна буде назвати успіхом для Роми. Особливо після такого ганебного старту.



Рома відчайдушно рветься у єврокубки / фото Getty Images

Лаціо ж битиметься із Ювентусом та борцем за чемпіонство Інтером перед тим, як завітає до аутсайдера Лечче. Для "орлів" головна надія в цій гонці – дочекатися провалу туринців. В іншому ж випадку підопічним Бароні знову доведеться штурмувати Лігу Європи. Туди потрапити шансів більше.

Скоріше можна повірити в те, що Ювентусу нав'яже боротьбу Болонья. Підопічні Італьяно гратимуть проти Фіорентини та МІлана, які йдуть нижче, а також прийматимуть немотивований Дженоа. При цьому "червоно-сині" ще і переважають римські клуби в особистих матчах.

Нагадаємо, що в разі рівної кількості очок саме результати особистих матчів визначатимуть команду, що фінішує вище. Якщо цей показник рівний, то далі вже йде різниця голів.

Хто має перевагу в особистих матчах:

КОМАНДА МАЄ ПЕРЕВАГУ РІВНІСТЬ ПОСТУПАЄТЬСЯ ЩЕ ВИРІШИТЬСЯ АТАЛАНТА (+40) Ювентус, Болонья, Мілан Фіорентина Лаціо Рома (2:1) ЮВЕНТУС (+20) Мілан Рома, Болонья Аталанта, Фіорентина Лаціо (1:0) РОМА (+18) Лаціо Ювентус Болонья, Фіорентина Аталанта (1:2), Мілан (1:1) ЛАЦІО (+13) Аталанта, Мілан - Рома, Болонья, Фіорентина Ювентус (0:1) БОЛОНЬЯ (+15) Рома, Лаціо Ювентус Аталанта Фіорентина (1:0), Мілан (2:1) ФІОРЕНТИНА (+18) Ювентус, Рома, Лаціо, Мілан Аталанта - Болонья (1:2) МІЛАН (+16) - - Аталанта, Ювентус, Лаціо, Фіорентина Рома (1:1), Болонья (1:2)

Прогноз Favbet на місце в топ-4: Аталанта – 1,01, Ювентус – 1,70, Рома – 4,00, Лаціо – 5,00, Болонья – 6,00, Фіорентина – 100,00, Мілан – 500,00.

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Боротьба за виживання

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 14 Кальярі 8 9 18 36-51 33 15 Верона 9 5 21 30-63 32 16 Парма 6 14 15 40-54 32 17 Лечче 6 9 20 24-57 27 18 Венеція 4 14 17 28-49 26 19 Емполі 4 13 18 27-55 25 20 Монца 2 9 24 25-63 15

Наприкінці коротко пройдемось по нижній частині таблиці. Український інтерес тут теж є, адже за Емполі виступає Віктор Коваленко. Отже, Монца вже забезпечила собі останнє місце та виліт у Серію В.

На те, щоб не потрапити в останні два слоти невдах, є шість претендентів. Хоча де-факто їх все ж троє. Кальярі. Верона та Парма мають відрив у 6-7 очок від зони вильоту. А розраховувати на максимум балів у трьох останніх турах від аутсайдерів важко.

Календар борців за виживання:

КОМАНДА 36 ТУР 37 ТУР 38 ТУР КАЛЬЯРІ Комо (г) Венеція (д) Наполі (г) ВЕРОНА Лечче (д) Комо (д) Емполі (г) ПАРМА Емполі (г) Аталанта (д) Аталанта (г) ЛЕЧЧЕ Верона (г) Торіно (д) Лаціо (г) ВЕНЕЦІЯ Фіорентина (д) Кальярі (г) Ювентус (д) ЕМПОЛІ Парма (д) Монца (г) Верона (д)

Таким чином, Лечче, Венеція та Емполі мають розіграти між собою єдиний щасливий квиток в Серії А. По особистим матчам Лечче має перевагу над обома командами, що йдуть позаду.

Натомість Венеція та Емполі двічі зіграли внічию. Найгіршим же є календар Венеції, якій доведеться приймати двох борців за путівку в ЛЧ, а із Кальярі гратиме в гостях. Розраховувати більше ніж на три очки "канальщикам" не варто.

Натомість Емполі має хороші шанси на порятунок. Календар у команди Коваленка більш приємний, ніж у Лечче. Монца вже вилетіла, а Парма та Верона майже врятувались. Ще і гратимуть саме на полі Емполі.



Віктор Коваленко намагається зачепитись в Серії А у складі Емполі / фото Getty Images

У Лечче ж очікуються два виїзні матчі, в тому числі до єврокубкового борця Лаціо. Ще і Торіно не подарує легку прогулянку. Тож ризикнемо поставити, що Віктору Коваленку вдасться вдруге за три сезони не вилетіти з Серії А.

Прогноз Favbet на виліт: Венеція – 1,25, Емполі – 1,50, Лечче – 1,60, Верона – 45,00, Парма – 45,00, Кальярі – 500,00.