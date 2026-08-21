У суботу, 22 серпня, відбудуться стартові матчі 1-го туру чемпіонату Італії. В першому з них чинний чемпіон країни Інтер прийматиме новачка "еліти" Монцу, повідомляє 24 Канал.

Хто претендуватиме на Скудетто

"Неррадзурі" є головним грандом Серії А у 20-х роках. Інтер виграв три з шести останніх сезонів в Італії, а минулого року відірвався від другого Наполі аж на 11 балів.

Цього літа міланці посилили захист, підписавши Стоунза, Проведеля, Спенса та Аканджі. А ось головні конкуренти посилювали в основному напад та навіть змінювали тренерів.

Мілан зробив ставку на Рубена Аморіма, а також виплатив солідну суму за форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. Наполі запросив до себе Массіміліано Аллегрі, який приводив до чемпіонства Ювентус та Мілан.

Де гратиме Артем Довбик

Залишаються потужними Ювентус та Рома, які ставитимуть задачу-мінімум потрапляння в Лігу чемпіонів. На жаль, у складі римлян вже не буде Артема Довбика.

Рейтинг витрат клубів Серії А влітку 2026 року:

МІСЦЕ КЛУБ ТРАНСФЕРИ 1 Мілан 160,8 мільйона євро 2 Ювентус 157,2 мільйона євро 3 Рома 123,5 мільйона євро 4 Фіорентина 122,8 мільйона євро 5 Інтер 71 мільйон євро 6 Наполі 68,2 мільйона євро 7 Комо 57,5 мільйона євро 8 Венеція 44 мільйона євро 9 Дженоа 30,3 мільйона євро 10 Парма 29 мільйонів євро 11 Удінезе 24,5 мільйона євро 12 Болонья 23,8 мільйона євро 13 Торіно 19,8 мільйона євро 14 Фрозіноне 17,6 мільйона євро 15 Лаціо 16,3 мільйона євро 16 Сассуоло 12,5 мільйона євро 17 Аталанта 12 мільйонів євро 18 Монца 11,3 мільйона євро 19 Кальярі 7,3 мільйона євро 20 Лечче 4,6 мільйона євро

Українець не зміг вписатися в команду Гасперіні та пропустив півсезона через травму. Але Довбик все ж продовжить виступи в Серії А і стане єдиним українцем в цьому турнірі.

Нападника орендувала Болонья, яка не так давно грала в Лізі чемпіонів та вигравала Кубок Італії. Торік клуб став восьмим в чемпіонаті, а влітку змінив головного тренера на Доменіко Тедеско.

Зрештою Довбика бачать в основі Болоньї, а тому особливо цікаво буде спостерігати за цією командою. В першому турі "россоблу" битимуться прти Лаціо.