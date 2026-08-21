У суботу, 22 серпня, відбудуться стартові матчі 1-го туру чемпіонату Італії. В першому з них чинний чемпіон країни Інтер прийматиме новачка "еліти" Монцу, повідомляє 24 Канал.
Хто претендуватиме на Скудетто
"Неррадзурі" є головним грандом Серії А у 20-х роках. Інтер виграв три з шести останніх сезонів в Італії, а минулого року відірвався від другого Наполі аж на 11 балів.
Цього літа міланці посилили захист, підписавши Стоунза, Проведеля, Спенса та Аканджі. А ось головні конкуренти посилювали в основному напад та навіть змінювали тренерів.
Мілан зробив ставку на Рубена Аморіма, а також виплатив солідну суму за форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша. Наполі запросив до себе Массіміліано Аллегрі, який приводив до чемпіонства Ювентус та Мілан.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Де гратиме Артем Довбик
Залишаються потужними Ювентус та Рома, які ставитимуть задачу-мінімум потрапляння в Лігу чемпіонів. На жаль, у складі римлян вже не буде Артема Довбика.
Рейтинг витрат клубів Серії А влітку 2026 року:
|
МІСЦЕ
|
КЛУБ
|
ТРАНСФЕРИ
|
1
|
Мілан
|
160,8 мільйона євро
|
2
|
Ювентус
|
157,2 мільйона євро
|
3
|
Рома
|
123,5 мільйона євро
|
4
|
Фіорентина
|
122,8 мільйона євро
|
5
|
Інтер
|
71 мільйон євро
|
6
|
Наполі
|
68,2 мільйона євро
|
7
|
Комо
|
57,5 мільйона євро
|
8
|
Венеція
|
44 мільйона євро
|
9
|
Дженоа
|
30,3 мільйона євро
|
10
|
Парма
|
29 мільйонів євро
|
11
|
Удінезе
|
24,5 мільйона євро
|
12
|
Болонья
|
23,8 мільйона євро
|
13
|
Торіно
|
19,8 мільйона євро
|
14
|
Фрозіноне
|
17,6 мільйона євро
|
15
|
Лаціо
|
16,3 мільйона євро
|
16
|
Сассуоло
|
12,5 мільйона євро
|
17
|
Аталанта
|
12 мільйонів євро
|
18
|
Монца
|
11,3 мільйона євро
|
19
|
Кальярі
|
7,3 мільйона євро
|
20
|
Лечче
|
4,6 мільйона євро
Українець не зміг вписатися в команду Гасперіні та пропустив півсезона через травму. Але Довбик все ж продовжить виступи в Серії А і стане єдиним українцем в цьому турнірі.
Нападника орендувала Болонья, яка не так давно грала в Лізі чемпіонів та вигравала Кубок Італії. Торік клуб став восьмим в чемпіонаті, а влітку змінив головного тренера на Доменіко Тедеско.
Зрештою Довбика бачать в основі Болоньї, а тому особливо цікаво буде спостерігати за цією командою. В першому турі "россоблу" битимуться прти Лаціо.