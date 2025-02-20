Повністю змінили склад: хто представить Україну у синглміксті на ЧС-2025 з біатлону

Чемпіонат світу-2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде триває. Сьомий змагальний день континентальної першості буде представлений одиночною змішаною естафетою.

Сьогодні, 20 лютого, в межах ЧС-2025 з біатлону відбудеться синглмікст. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на гонку, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.

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Хто представить Україну на естафеті

У одиночній змішаній естафеті є два етапи, які почергово проводять жінки та чоловіки. Дистанція синглміксту складає шість кілометрів – два кола по три.

Спочатку тренерський штаб збірної України обрав Віталія Мандзина та Христину Дмитренко на гонку. Проте в останній момент було вирішено, що участь у синглміксті візьмуть Юлія Джима та Антон Дудченко.

Склад збірної України на синглмікст

10-1. Юлія Джима

10-2. Антон Дудченко.

Початок одиночної змішаної естафети у швейцарському Ленцергайде заплановано на 17:05 за київським часом.