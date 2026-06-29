Африканський шаман передбачив трагедію для Мессі

Чемпіонат світу-2026 привертає увагу не лише футбольними матчами, а й гучними прогнозами людей, які називають себе провидцями. Одним із них став африканський шаман Нана Кваку Бонсам, який зробив резонансну заяву щодо майбутнього чинних чемпіонів світу.

Бонсам, який раніше привернув увагу гучними висловлюваннями про Гаррі Кейна та його невдачі в боротьбі за трофеї, знову опинився в центрі уваги. Цього разу він заявив, що збірна Аргентини не зможе далеко просунутися на чемпіонаті світу, пише beIN Sports.

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Який прогноз на матч Аргентина – Кабо-Верде зробив шаман?

За словами шамана, аргентинська команда завершить виступ уже на стадії 1/16 фіналу. Він прогнозує, що сенсацію створить збірна Кабо-Верде, яка нібито здолає чинних чемпіонів світу в плей-оф.

Особливого розголосу прогноз набув після публікації відео Бонсама, яке переглянули понад 11 мільйонів користувачів. У зверненні він стверджує, що Аргентина незабаром залишить турнір, а Кабо-Верде стане автором однієї з найбільших сенсацій чемпіонату.

️ Nana Kwaku Bonsam (el que le tiro la maldición a Kane):



“Cape Verde ELIMINARA a Argentina” pic.twitter.com/D0FJ8NP61P — Expe (@Expefutbol) June 27, 2026

Як виступає Аргентина на ЧС-2026?

Збірна Аргентини впевнено посіла перше місце в групі J та вийшла до плей-оф із максимальним результатом 9 очок. Команда під керівництвом Ліонеля Скалоні виграла всі три поєдинки: 3:0 проти Алжиру (17 червня), 2:0 проти Австрії (22 червня) та 1:3 проти Йорданії (28 червня).

Ліонель Мессі наразі лідирує у списку бомбардирів турніру, маючи 6 забитих м'ячів.

У 1/16 фіналу аргентинці зіграють зі збірною Кабо-Верде. Поєдинок заплановано на суботу, 4 липня, о 01:00 за київським часом.

Що відомо про "прокляття" Кейна?

Напередодні матчу між Англією та Ганою Бонсам публічно заявив, що має намір накласти "прокляття" на капітана англійців Гаррі Кейна. Зустріч несподівано завершилася безгольовою нічиєю 0:0. Після фінального свистка Бонсам оголосив, що його місія виконана, та провів ритуал зі зняття закляття. На чемпіонаті світу-2026 року форвард уже відзначився трьома забитими м'ячами.