Іспанія осоромилася на старті ЧС-2026: сенсаційне Кабо-Верде вистояло проти фаворита

Збірна Іспанії не змогла зламати оборону Кабо-Верде у стартовому для себе матчі чемпіонату світу-2026. Африканська команда створила поки головну сенсацію турніру, втримавши нульову нічию.

Іспанці підходили до гри в статусі беззаперечного фаворита, однак зіткнулися з надзвичайно організованим суперником. Команда Луїса де ла Фуенте володіла м'ячем, але так і не знайшла ключів до воріт дебютанта мундіалю, передає 24 Канал.

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Іспанія – Кабо-Верде 0:0

Перший тайм збірна Іспанії провела доволі мляво. Підопічні Луїса де ла Фуенте контролювали м'яч, але робили це повільно та без особливого загострення.

Перші по-справжньому небезпечні моменти виникли лише наприкінці тайму. Спочатку Ферран Торрес поцілив у поперечину, а після добивання Мікеля Оярсабаля блискуче зіграв голкіпер Кабо-Верде Возінья.

До слова, 29-річний вінгер Реал Сосьєдада Оярсабаль увійшов в історію чемпіонатів світу з незвичним показником. Він став першим за 60 років футболістом, який не торкнувся м'яча протягом стартових 30 хвилин матчу Мундіалю.

До перерви Возінья ще кілька разів рятував свою команду та зберіг ворота недоторканими.

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Кабо-Верде витримало тиск фаворита

Новачок чемпіонату світу обрав максимально прагматичну тактику. Африканці діяли компактно, дисципліновано оборонялися та майже не вибігали в контратаки.

По перерві іспанці не надто додали в швидкості та продовжили натикатися на щільний захист суперника. Кабо-Верде впевнено перекривало вільні зони, не дозволяючи фавориту створювати багато моментів біля власних воріт.

Попри тотальну перевагу у володінні м'ячем і території, Іспанія так і не змогла реалізувати свої нагоди. Натомість Кабо-Верде продемонструвало зразкову організацію гри та здобуло результат, який уже зараз можна назвати однією з найбільших сенсацій чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, що разом з цими командами у групі Н також Уругвай та Саудівська Аравія.