У Мексиці зривають старт ЧС-2026

Масові протести вчителів у Мехіко поставили під загрозу проведення матчу-відкриття чемпіонату світу-2026. Демонстранти блокують дороги та підходи до головної арени турніру, вимагаючи поступок від влади.

До старту чемпіонату світу-2026 залишилися лічені години, однак у столиці Мексики панує зовсім не святкова атмосфера. Місцева влада змушена реагувати на масштабні акції протесту, які тривають уже кілька тижнів, пише ВВС.

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Що відбувається в Мехіко?

У день відкриття мундіалю вулицями Мехіко знову пройшли колони протестувальників. Представники освітньої сфери вимагають підвищення зарплат, перегляду пенсійної реформи та повернення до державної пенсійної системи. Акції організовує профспілка CNTE, яка веде протистояння з владою вже тривалий час.

Напередодні стартового матчу демонстранти перекривали дороги до стадіону "Ацтека", а також розгорнули наметове містечко в центрі міста. Через це під загрозою опинилася робота фан-зони та транспортне сполучення для вболівальників.

Влада готується до найгіршого сценарію

Через можливі заворушення влада Мексики суттєво посилила заходи безпеки. Для охорони порядку в столиці залучили десятки тисяч правоохоронців, а фанатам рекомендували заздалегідь вирушати на стадіон.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запевнила, що церемонія відкриття та матч Мексика – ПАР відбудуться за планом. Водночас вона назвала спроби блокування футбольної інфраструктури провокацією та закликала протестувальників не перешкоджати проведенню світової першості. Попри це, профспілка попереджає, що акції можуть тривати й під час самого чемпіонату світу.

Нагадаємо, о 20:30 за київським часом на стадіоні у Мехіко стартує церемонія відкриття Мундіалю, а о 22:00 – сам матч.