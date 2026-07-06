Після матчу Мексика – Англія на ЧС-2026 сталася стрілянина, є кілька поранених

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року зустрілися збірні Мексики та Англії. Перемогу здобули англійці, які вийшли до чвертьфіналу, тоді як один із господарів турніру завершив свої виступи на Мундіалі.

Втім, цей поєдинок, як і кілька інших матчів нинішнього чемпіонату світу, завершився не лише футбольними емоціями. Після фінального свистка поза межами стадіону стався неприємний інцидент за участю вболівальників. Про це повідомляє New York Post.

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Що сталося після матчу Мексика – Англія?

Увечері в неділю, 5 липня, в Лос-Анджелесі сталася серія стрілянин, унаслідок яких щонайменше четверо людей зазнали вогнепальних поранень. Інциденти сталися поблизу місця, де після матчу чемпіонату світу між Мексикою та Англією зібралися великі натовпи людей.

Перша стрілянина сталася близько 21:40. За даними правоохоронців, поранення отримали двоє людей. Уже через вісім хвилин було зафіксовано другий інцидент, під час якого постраждала ще одна людина. Невдовзі сталася третя стрілянина, внаслідок якої ще одна особа отримала вогнепальне поранення.

Усіх чотирьох постраждалих госпіталізували. Інформації про їхній стан наразі не оприлюднено.

Чи ставалися подібні випадки на ЧС-2026?

Під час проведення ЧС-2026 сталося чимало заворушень, сутичок і випадків застосування вогнепальної зброї. Зокрема, за інформацією поліції Сан-Хосе, у штаті Каліфорнії на площі Сан-Педро, де була облаштована офіційна фан-зона для перегляду матчів, сталася смертельна стрілянина. Один чоловік загинув на місці, ще одна жінка отримала критичні поранення. Правоохоронці кваліфікували інцидент як умисне вбивство.

Крім того, за повідомленням TMZ, на Таймс-Сквер у Нью-Йорку між уболівальниками збірних Аргентини та Алжиру виникла масова бійка. Конфлікт розпочався зі штовханини та переріс в обмін ударами. Поліція Нью-Йорка оперативно втрутилася та розігнала натовп.

Як завершилася гра між Англією та Мексики?

Матч розпочався із запізненням на годину через сильну зливу та грозу. Англійці ще до перерви забезпечили собі комфортну перевагу завдяки дублю Джуда Беллінгема, який оформив два голи лише за дві хвилини. Наприкінці першого тайму збірна Мексики скоротила відставання, забивши один м'яч. У другій половині зустрічі обидві команди успішно реалізували по пенальті.