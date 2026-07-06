Впрочем, этот матч, как и несколько других матчей нынешнего чемпионата мира, завершился не только футбольными эмоциями. После финального свистка за пределами стадиона произошел неприятный инцидент с участием болельщиков. Об этом сообщает New York Post.

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Что произошло после матча Мексика – Англия?

Вечером в воскресенье, 5 июля, в Лос-Анджелесе произошла серия перестрелок, в результате которых по меньшей мере четверо человек получили огнестрельные ранения. Инциденты произошли недалеко от места, где после матча чемпионата мира между Мексикой и Англией собрались большие толпы людей.

Первая стрельба произошла около 21:40. По данным правоохранительных органов, ранения получили два человека. Уже через восемь минут был зафиксирован второй инцидент, в ходе которого пострадал еще один человек. Вскоре произошла третья стрельба, в результате которой еще один человек получил огнестрельное ранение.

Все четверо пострадавших были госпитализированы. Информация об их состоянии пока не обнародована.

Происходили ли подобные случаи на ЧС-2026?

Во время проведения ЧС-2026 произошло немало беспорядков, столкновений и случаев применения огнестрельного оружия. В частности, по информации полиции Сан-Хосе, в штате Калифорния на площади Сан-Педро, где была оборудована официальная фан-зона для просмотра матчей, произошла стрельба со смертельным исходом. Один мужчина погиб на месте, еще одна женщина получила критические ранения. Правоохранители квалифицировали инцидент как умышленное убийство.

Кроме того, по сообщению TMZ, на Таймс-сквер в Нью-Йорке между болельщиками сборных Аргентины и Алжира возникла массовая драка. Конфликт начался с толкотни и перерос в обмен ударами. Полиция Нью-Йорка оперативно вмешалась и разогнала толпу.

Как завершился матч между Англией и Мексикой?

Матч начался с часовым опозданием из-за сильного ливня и грозы. Англичане еще до перерыва обеспечили себе комфортное преимущество благодаря дублю Джуда Беллингема, который забил два гола всего за две минуты. В конце первого тайма сборная Мексики сократила отставание, забив один гол. Во второй половине встречи обе команды успешно реализовали по пенальти.