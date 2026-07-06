Несмотря на задержку, матч оказался напряженным и подарил болельщикам немало эмоций. О ходе встречи и ее ключевых моментах расскажет 24 Канал.

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Мексика – Англия 2:3

Голы: Киньойонес, 42, Хименес, 69 – Беллингем, 36, 38, Кейн, 60

После стартового свистка первыми создали опасный момент хозяева турнира: уже на 15-й минуте мексиканцы могли открыть счет. Впоследствии своим шансом ответила и Англия, однако безрезультатно. Впрочем, вскоре англичане продемонстрировали высокую реализацию моментов: на 36-й и 38-й минутах дубль оформил Джуд Беллингем, обеспечив своей команде комфортное преимущество.

В конце первого тайма Мексика сократила отставание. Автором гола стал Хулиан Киньонес, который вернул интригу в матч.

На 60-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и восстановил преимущество Англии в два мяча. Спустя почти десять минут право на одиннадцатиметровый получила уже сборная Мексики. Пенальти уверенно реализовал Рауль Хименес, установив окончательный счет матча.

Несмотря на все попытки хозяев отыграться, англичане удержали победный результат, даже завершив встречу в меньшинстве.

Обзор матча Мексика – Англия: смотрите видео от МЕГОГО

Победа со счетом 2:3 вывела сборную Англии в четвертьфинал чемпионата мира-2026, где она сыграет против сборной Норвегии, которая сенсационно выбила Бразилию.

В свою очередь, сборная Мексики не смогла продолжить борьбу и завершила выступление на домашнем чемпионате мира уже на стадии 1/8 финала.