"У нас є 100% шансів": президент Кабо-Верде зробив сміливу заяву перед грою з Аргентиною

Збірні Аргентини та Кабо-Верде продовжують боротьбу на чемпіонаті світу-2026. У суботу, 4 липня, команди зійдуться в поєдинку 1/16 фіналу. Стартовий свисток пролунає о 01:00 за київським часом.

Напередодні зустрічі президент Кабо-Верде Жозе Марія Невеш заявив, що вірить у здатність національної команди створити гучну сенсацію та здолати одного з фаворитів турніру. Про це повідомляє BBC.

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Що сказав Невеш про матч з Аргентиною?

Глава держави спрогнозував перемогу своєї команди з рахунком 1:0 та наголосив, що збірна налаштована виключно на успіх.

Я думаю, що Кабо-Верде може перемогти Аргентину з рахунком 1:0. Ми граємо на перемогу. Коли очікування щодо команди невисокі, але ця команда має жагу до перемоги, це можливо. Така маленька країна, як Кабо-Верде, повинна завжди прагнути саме до цього – постійно дивувати людей,

– заявив Невеш.

Президент також підкреслив, що футболісти мають повну віру у власні сили та готові викластися на полі на максимум.

Наша команда має 100% віри, 100% надії і викладеться на полі повністю. Тому у нас є 100% шансів перемогти Аргентину. Ми приїхали на цей чемпіонат світу, щоб написати власну долю, а це означає – грати проти чемпіонів,

– сказав він.

За словами Невеша, збірна Кабо-Верде вийде на матч проти чинних чемпіонів світу та Ліонеля Мессі з рішучістю здобути путівку до наступного раунду турніру.

Чим Кабо-Верде вже здивувала на чемпіонаті світу-2026?

Збірна Кабо-Верде стала головною сенсацією групового етапу ЧС-2026 з футболу, пробившись до плей-оф (1/16 фіналу) вже на своєму дебютному Мундіалі.

Країна з населенням трохи більше 500 тисяч осіб стала найменшою за чисельністю населення державою в історії, якій вдалося дістатися стадії плей-оф чемпіонату світу.

Окрему увагу привернув 40-річний воротар Возінья. Завдяки серії неймовірних сейвів, зокрема семи у матчі проти Іспанії, він став справжнім героєм для вболівальників. Після стартового поєдинку кількість його підписників в інстаграм зросла до кількох мільйонів.

Який прогноз зробив ганський шаман на гру?

Тим часом відомий ганський шаман Нана Кваку Бонсам прогнозує гучну сенсацію – виліт збірної Аргентини від Кабо-Верде. Широкої популярності під час ЧС-2026 він набув після того, що нібито наклав закляття на капітана збірної Англії Гаррі Кейна перед матчем проти Гани. У тій зустрічі Кейн справді не зміг відзначитися голом, а гра завершилася нульовою нічиєю. Пізніше чаклун повідомив, що зняв своє прокляття з англійського нападника.