Команда Сергія Реброва грала проти Швеції в надії залишитись у боротьбі за путівку на Мундіаль. На жаль, "синьо-жовтим" не вдалось потішити фанатів, повідомляє 24 Канал.

Як Україна вилетіла з відбору на ЧС-2026?

Україна без шансів поступилась скандинавам з рахунком 1:3. Героєм зустрічі став нападник Арсеналу Віктор Дьокереш, який оформив хет-трик у ворота Анатолія Трубіна.

За нашу команду гол престижу забив Матвій Пономаренко. Для нападника Динамо це був дебютний матч у збірній, проте він не допоміг Україні уникнути поразки.

Наша команда вилетіла з відбору на Мундіаль, проте на чотири путівки ще претендують вісім кманд. Вони сформували чотири пари, в яких і визначаться щасливчики:

Швеція – Польща

Боснія і Герцеговина – Італія

Косово – Туреччина

Чехія – Данія

Хто битиметься за чемпіонат світу?

Залишається у гонитві за Мундіалем і збірна Італії, яка не змогла в групі обійти потужну Норвегію з Ерлінгом Голандом. У півфіналі плей-оф "Скуадра Адзурра" впевнено переграла Північну Ірландію (2:0).

Тепер на італійців очікує вирішальний бій проти боснійців. Що ж стосується наших кривдників, то Швеція у Сольні прийматиме Польщу. Команда Роберта Левандовського оформила вольову перемогу над албанцями.

А ось головною сенсацією європейського плей-оф відбору обіцяє стати збірна Косово. Балканська команда ефектно переграла Словаччину (4:3) і тепер битиметься за перший вихід на чемпіонат світу із Туреччиною.

Всі фінальні матчі відбудуться 31 березня. До слова, ще дві путівки на Мундіаль визначаться у міжконтинентальному плей-оф. Болівія протистоятиме Іраку, тоді як ДР Конго зіграє проти Ямайки.