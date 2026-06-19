Гучний скандал на чемпіонаті світу-2026: одна зі збірних готує офіційний протест до ФІФА

Збірна Ірану опинилася в центрі нового скандалу на чемпіонаті світу-2026. Федерація країни заявила про несправедливі обмеження та поскаржиться до ФІФА.

Проблеми для іранської команди розпочалися ще до старту турніру в США, Канаді та Мексиці. Тепер у Тегерані переконані, що умови підготовки збірної суттєво відрізняються від тих, які мають інші учасники мундіалю, пише CBS News.

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Чим незадоволений Іран?

Федерація футболу Ірану оголосила про намір подати офіційний протест до ФІФА через обмеження, з якими зіткнулася національна команда під час чемпіонату світу-2026.

За інформацією іранської сторони, тренерський штаб просив дозволити команді прибувати до міста проведення матчів за два дні до гри, щоб футболісти могли адаптуватися до місцевих умов, провести повноцінне тренування та завершити підготовку. Проте цей запит не був задоволений.

Так сталося як перед матчем проти Нової Зеландії, так і напередодні поєдинку другого туру з Бельгією. Особливе невдоволення викликала ситуація з грою в Лос-Анджелесі, яка відбудеться опівдні за місцевим часом. Іранці вважають, що одного дня для адаптації недостатньо.

У федерації заявили, що такі обмеження суперечать принципу рівних умов для всіх учасників турніру та можуть негативно впливати на спортивні результати команди.

Візові проблеми та вимога залишати США

Складнощі для іранської збірної почалися ще кілька місяців тому. Спочатку базовий табір команди планували розмістити в американському штаті Аризона, однак згодом ФІФА перенесла його до Мексики.

Крім того, напередодні турніру частина офіційних представників збірної зіткнулася з проблемами під час отримання американських віз. Повідомлялося, що 15 членам делегації відмовили у в'їзді до США, хоча згодом чотирьом із них вдалося оскаржити це рішення.

Додаткове невдоволення викликає і вимога залишати територію США після кожного матчу. Оскільки всі поєдинки групового етапу Іран проводить саме на американських стадіонах, команді доводиться регулярно здійснювати додаткові перельоти між США та Мексикою.

У Тегерані переконані, що така ситуація створює для футболістів зайве навантаження та ставить їх у менш вигідне становище порівняно з іншими збірними. Тепер остаточну оцінку претензіям іранської сторони має дати ФІФА.