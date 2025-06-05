Вперше в історії: сенсаційна збірна вийшла на чемпіонат світу 2026 року
- Збірна Узбекистану зіграла проти Об'єднаних Арабських Еміратів у 9-му турі 3 раунді азійського відбору на чемпіонат світу 2026 року.
- На чемпіонаті світу 2026 року також зіграють Іран та Японія.
У четвер, 5 червня, відбувся матч 9-го туру 3 раунду азійського відбору на чемпіонат світу 2026 року. Збірна Узбекистану зіграла проти Об'єднаних Арабських Еміратів.
Гра кваліфікація завершилась безгольовою нічиєю. Таким чином Узбекистан став ще однією збірною з Азії, яка вийшла на Мундіаль 2026 року, повідомляє 24 канал.
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Узбекистан зіграє на ЧС-2026
Узбекистан після 9 зіграних турів набрав 18 очок та посідає другу позицію у турнірній таблиці групи А. Таким чином Ельдар Шомуродов і компанія кваліфікувались на чемпіонат світу, адже стали недосяжними для суперників.
Друге місце дає пряму путівку на Мундіаль. За всю історію Узбекистан вперше зіграє на чемпіонаті світу.
Турнірна таблиця групи А азійського відбору на ЧС-2026 / Фото Flashcore
Зазначимо, що на чемпіонаті світу 2026 року зіграє Іран, який займає першу сходинку. Раніше стало відомо, що збірна Японії кваліфікувалась на Мундіаль, що відбудеться в США, Канаді та Мексиці.