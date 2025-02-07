Чемпіон світу "на базі": склад чоловічої збірної України на ЧС-2025 з біатлону

Із 12-го по 23-тє лютого 2025-го року у швейцарському Ленцергайде відбуватиметься чемпіонат світу з біатлону. Чоловіча збірна України визначались зі складом на престижні змагання.

У заявку української чоловічої команди потрапили шестеро біатлоністів. Серед них чемпіон світу-2019 та лідер синьо-жовтої команди Дмитро Підручний, пише 24 Канал із посиланням на Biathlonnews.

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У 2019-му році у шведському Естерсунді Підручний завоював "золото" у гонці переслідування на 12,5 кілометрів. Щодо Дениса Насико, то 29-річний біатлоніст пропускає етап Кубка IBU у Ріднау та разом із командою готується до ЧС.

Склад чоловічої збірної України на ЧС-2025

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Тарас Лесюк

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Денис Насико

Днем раніше стало відомо, у якому складі на чемпіонат світу з біатлону у Швейцарію вирушить жіноча команда України.

Зверніть увагу! Програму ЧС-2025 з біатлону відкриє змішана естафета, яка запланована на 12 лютого. Початок гонки о 15:30 (за Києвом).

Після ЧС-2025 біатлоністи матимуть трішки часу на відпочинок та переїдуть змагатись у Чехію. Вже 6-го березня у Нове-Мєсто стартує 7-й етап Кубка світу з біатлону.