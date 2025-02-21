Дмитренко розпочне першою: визначився склад збірної України на жіночу естафету на ЧС-2025

Чемпіонат світу з біатлону 2025 у швейцарському Ленцергайде підходить до завершення. У суботу, 22 лютого, у програмі восьмого змагального дня заплановано проведення жіночої естафети.

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на жіночу естафету в межах чемпіонату світу з біатлону 2025. Участь у перегонах візьмуть чотири біатлоністки, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.

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Хто представить Україну у жіночій естафеті

Серед українських біатлоністок першою у жіночій естафеті стартуватиме Христина Дмитренко. Також участь у перегонах візьмуть Юлія Джима, Олена Городна та Анастасія Меркушина.

Поза заявкою на гонку залишилась Ірина Петренко. Цікаво, що Дмитренко відкриватиме команді перегони вперше за три роки. Для Олени Городної це дебютний старт у командних змаганнях в межах чемпіонату світу.

Склад збірної України на естафету:

Христина Дмитренко

Юлія Джима

Олена Городна

Анастасія Меркушина.

Початок жіночої естафети у швейцарському Ленцергайде заплановано на 13:05 за київським часом.