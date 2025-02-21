Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на женскую эстафету в рамках чемпионата мира по биатлону 2025. Участие в гонке примут четыре биатлонистки, сообщает 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Кто представит Украину в женской эстафете

Среди украинских биатлонисток первой в женской эстафете будет стартовать Кристина Дмитренко. Также участие в гонке примут Юлия Джима, Елена Городная и Анастасия Меркушина.

Вне заявки на гонку осталась Ирина Петренко. Интересно, что Дмитренко будет открывать команде гонки впервые за три года. Для Елены Городной это дебютный старт в командных соревнованиях в рамках чемпионата мира.

Состав сборной Украины на эстафету:

Кристина Дмитренко

Юлия Джима

Елена Городная

Анастасия Меркушина.

Начало женской эстафеты в швейцарском Ленцергайде запланировано на 13:05 по киевскому времени.