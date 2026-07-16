Коли фінал чемпіонату світу-2026 – дата

Чемпіонат світу-2026 стартував 11 червня і вже наближається до завершення. На турнірі зіграли два півфінальні матчі, тож головна футбольна подія року вийшла на фінішну пряму.

До фіналу пробилася збірна Іспанії, а її суперником стане Аргентина. Про дату вирішального матчу ЧС-2026 розповість 24 Канал.

Коли фінал чемпіонату світу-2026

Фінальний поєдинок чемпіонату світу з футболу 2026 року відбудеться у неділю, 19 липня. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де відбудеться гра

Вирішальний матч турніру прийматиме "MetLife Stadium", який розташований в Іст-Разерфорді (штат Нью-Джерсі), поблизу Нью-Йорка. Ця арена є однією з найбільших у США.

Де дивитися трансляцію в Україні

Вболівальники зможуть переглянути гру в прямому ефірі на медіасервісі Megogo. Трансляція буде доступна:

На платному телеканалі "Megogo Футбол Перший".

Безкоштовно у цифровому ефірі Т2 на каналі "Megogo Спорт".

Матч за третє місце

У цьому матчі зустрінуться Франція та Англія. Поєдинок за бронзові нагороди Мундіалю запланований в ніч із суботи на неділю (19 липня). Стартовий свисток пролунає рівно о 00:00 за київським часом. Цей матч прийматиме "Miami Stadium", який розташований у місті Маямі-Гарденс (передмістя Маямі, штат Флорида, США). Цю зустріч також можна буде подивитися на Megogo.