Скандал перед ЧС-2026: у Трампа пропонують вигнати цілу збірну і замінити її невдахами відбору

Представник Дональда Трампа запропонував радикальні зміни перед ЧС-2026. Йдеться про заміну однієї зі збірних на іншу через політичні причини.

Спецпосланець президента США Паоло Замполлі звернувся до ФІФА з проханням запросити Італію на чемпіонат світу з футболу 2026. Європейська збірна, зі слів американського чиновника, могли б зайняти місце Ірану, повідомляє NBC News.

Як виникла така ідея?

Замполлі стверджував, що чотири титули чемпіона світу, які раніше завоювала Італія, виправдовують надання їй цього місця.

За даними джерел, пропозицію було зроблено як президенту FIFA Джанні Інфантіно, так і президенту США Дональду Трампу, як лідеру країни, яка є співорганізатором турніру.

Підтверджую, що я запропонував Трампу та Інфантіно замінити Іран на чемпіонаті світу Італією. Я італієць за походженням, і було б мрією побачити збірну Італії на турнірі, що проводиться в США. Маючи чотири титули, вони володіють усіма необхідними якостями, щоб заслужити включення в програму,

– сказав посланник Трампа.

Політичні мотиви

Причини такої ініціативи пов'язані з політичним контекстом навколо Ірану та позицією США. Саме це, за інформацією медіа, стало підставою для пропозиції змінити учасника мундіалю.

Напередодні Іран виступив із заявою, в якій сказано, що країна готова до турніру і планує в ньому брати участь.

Наразі офіційної реакції від FIFA немає. Втім, подібний крок може створити прецедент, який поставить під сумнів незалежність футболу від політики.

Як Італія провалила відбір на ЧС-2026?