Овертайм чи одразу пенальті: як завершуватимуться матчі чемпіонату світу у випадку нічиєї

Регламент Мундіалю-2026 буде незвичним навіть для досвідчених вболівальників: ніколи раніше турнір такого рівня не проводився за участі 48 команд. Водночас в межах одного окремо взятого матчу великих змін не відбулося.

Як би не любили у ФІФА експерименти, перевести футбол на чистий час чи запровадити пенальті за п'ятий командний фол чиновники поки не додумалися. Визначати переможця будуть, як і раніше, за підсумками 90 хвилин – або трохи більше, пише 24 Канал.

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Який регламент матчів чемпіонату світу 2026 року?

На груповому етапі традиційно допускається нічия, яка принесе кожній з команд по 1 заліковому очку до турнірної таблиці їхнього квартету. Важливо, що саме результат особистої зустрічі є визначальним при розподілі місць у випадку рівності очок – тому нічия означатиме, що дивитимуться на наступний параметр, різниця забитих-пропущених.

Починаючи з першої стадії плей-оф, а саме 1/16 фіналу, яка на чемпіонатах світу раніше ніколи не гралася, рівність голів за підсумками 90 хвилин означатиме переведення гри у екстратайми. Їх два, кожен триває по 15 хвилин.

Жодних правил золотих чи срібних голів ФІФА не відроджували: на відміну від хокею, гол не означає завершення матчу ні одразу, ні після того, як завершиться перший екстратайм. Команди за будь-якої кількості м'ячів зіграють пів години додаткового часу.

Якщо і це не дасть визначити переможця, пробиватимуть серію післяматчевих пенальті. Брати участь в ній мають право лише ті футболісти, які в момент фінального свистка екстратаймів перебували на полі.

Деякі турніри намагалися запровадити так звану "тенісну" послідовніть пробиття пенальті: 1-2-2-2-2-1, як подачі під час тай-брейку. Але практика не прижилась: на Мундіалі буде класична схема почергових ударів. Виграє той, хто за серію із п'яти одинадцятиметрових буде влучнішим за суперника. А якщо і тут буде нічия, то битимуть до першої помилки.