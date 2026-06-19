Рекламна павза чи піклування про здоров'я: УЄФА ухвалив рішення про перерви на водопій

Обов'язкові трихвилинні павзи на гідратацію під час чемпіонату світу у США, Канаді і Мексиці стали одним з найбільш дискусійних рішень ФІФА. Вболівальники скаржаться, що організатори просто хочуть показувати телеглядачам більше реклами.

Матч зупиняють навіть за доволі комфортних температурних умов, коли додаткове охолодження не так і потрібне. Фани почали цікавитись, чи буде ця практика перенесена на інші змагання, зокрема Євро-2028, пише 24 Канал.

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Що сказали в УЄФА про перерви на водопій?

Поки що побоювання європейських прихильників футболу, що на Євро через два роки у Сполученому Королівстві та Ірландії теж змусять гравців йти на перерву заради рекламного блоку, виявилися марними.

В УЄФА стверджують, що не мають планів запроваджувати обов'язкові павзи на гідратацію. Як і раніше, рішення щодо такої перерви має ухвалювати арбітр, беручи до уваги температурний режим і умови проведення гри. Якщо під час матчу стовпчик термометра підніметься вище 35 градусів, то заради здоров'я футболістів їх попросять охолодитися посеред тайму і попити води.

Чому павзи на гідратацію викликали стільки критики?

ФІФА звинувачують у цинічній спробі прикрити власне прагнення наживи пілкуванням про добробут гравців.

Вже з матчу-відкриття Мундіалю стало зрозуміло, що нав'язані перерви використовуються не так з метою відпочинку і відновлення водного балансу учасників поєдинку, а для прокручування додаткової реклами. Арбітр навіть притримав відновлення гри, поки на американському каналі-трансляторі завершився комерційний блок.

Втім знайшлися й ті, хто захищають рішення про обов'язкову павзу. На думку деяких експертів, такий імпровізований тайм-аут дозволяє тренерам комфортно донести до гравців тактичні настанови і навіть повністю змінити установку на гру, якщо стартовий відрізок тайму показав помилковість рішень. Через це матчі нібито стали цікавішими стратегічно, а футболісти менше функціонально підсідають ближче до свистка на перерву і завершення поєдинку.