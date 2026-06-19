Матч останавливают даже при довольно комфортных температурных условиях, когда дополнительное охлаждение не так уж и необходимо. Болельщики начали интересоваться, будет ли эта практика применена и на других соревнованиях, в частности на Евро-2028, пишет "24 Канал".

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Что сказали в УЕФА о перерывах на питье?

Пока что опасения европейских футбольных болельщиков, что на Евро через два года в Соединённом Королевстве и Ирландии тоже заставят игроков уходить на перерыв ради рекламного блока, оказались напрасными.

В УЕФА утверждают, что не планируют вводить обязательные паузы для гидратации. Как и раньше, решение о такой паузе должен принимать арбитр, учитывая температурный режим и условия проведения игры. Если во время матча столбик термометра поднимется выше 35 градусов, то ради здоровья футболистов их попросят охладиться в середине тайма и попить воды.

Почему паузы для гидратации вызвали столько критики?

ФИФА обвиняют в циничной попытке прикрыть собственное стремление к наживе заботой о благополучии игроков.

Уже с матча-открытия "Мундиаля" стало понятно, что навязанные перерывы используются не столько для отдыха и восстановления водного баланса участников поединка, сколько для показа дополнительной рекламы. Арбитр даже задержал возобновление игры, пока на американском канале-трансляторе не закончился рекламный блок.

Впрочем, нашлись и те, кто защищает решение об обязательной паузе. По мнению некоторых экспертов, такой импровизированный тайм-аут позволяет тренерам спокойно донести до игроков тактические указания и даже полностью изменить настрой на игру, если стартовый отрезок тайма показал ошибочность принятых решений. Благодаря этому матчи якобы стали более интересными с стратегической точки зрения, а футболисты меньше теряют форму ближе к свистку на перерыв и завершению поединка.