Фани Норвегії стали однією з головних сенсацій турніру завдяки оригінальному флешмобу "Viking Row" ("Гребля вікінгів"). Для скандинавської збірної це повернення на Мундіаль після 28-річної перерви, тож уболівальники привезли до США потужну енергію та елементи давніх традицій. Детальніше про це розповість 24 Канал.

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Як вболівальники підтримують збірну Норвегії?

Прямо під час матчів тисячі фанатів у червоно-синіх джерсі та шоломах вікінгів сідають на трибунах і імітують екіпаж бойового корабля. Під ритмічний бій барабана вони синхронно рухаються вперед і назад, наче гребуть веслами. Кожен такий рух супроводжується гучним бойовим вигуком "Ху!" або "У!".

Перформанс уже вийшов далеко за межі стадіонів і підірвав світові соцмережі. Головним хітом інтернету стало відео з Бостона. Дорогою до арени норвежці влаштували масову "греблю" прямо на рухомому ескалаторі.

Провідні спортивні медіа, зокрема FOX Sports, пророкують норвезькому флешмобу статус головного символу ЧС-2026. Журналісти вже порівнюють цю традицію з легендарними ісландськими оплесками, які підкорили світ на Євро-2016.

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Норвегія на ЧС-2026

У стартовому турі групового етапу Норвегія впевнено перемогла Ірак із рахунком 4:1. Завдяки кращій різниці забитих м'ячів скандинави випередили Францію в турнірній таблиці. Головною зіркою матчу став Ерлінг Голанд, який оформив дубль на 29-й і 43-й хвилинах. Для нападника Манчестер Сіті це перші голи на великих міжнародних турнірах у складі національної збірної. Наступні поєдинки Норвегія проведе 23 червня проти Сенегалу та 26 червня проти Франції.