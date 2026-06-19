Головний "ворог" ЧС-2026: яку країну найбільше ненавидять у гімнах учасників Мундіалю

Дослідження перед чемпіонатом світу-2026 виявило несподіваного "лиходія" турніру. Саме ця країна найчастіше згадується як ворог в урочистих музичних творах учасників Мундіалю.

Національні гімни давно стали невіддільною частиною великих футбольних турнірів. Проте аналіз їхніх текстів показав, що за урочистими мелодіями нерідко ховаються згадки про війни, ворогів і криваві конфлікти, повідомляє The Economist.

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Хто очолив рейтинг?

Журналісти британського видання проаналізували тексти гімнів усіх збірних-учасниць чемпіонату світу-2026 та визначили, які держави найчастіше згадуються в ролі історичних противників. Для дослідження використовували інструменти штучного інтелекту та переклади офіційних текстів.

Найбільш "ненависною" країною за результатами аналізу стала Іспанія. Вона згадується як ворог одразу в трьох національних гімнах. Експерти пояснюють це колоніальним минулим країни та боротьбою багатьох народів за незалежність від іспанського панування.

Зокрема, у гімні Еквадору є алюзії на перемогу над колишньою метрополією, а в гімні Нідерландів згадується боротьба проти іспанського панування.

Більшість гімнів виявилися напрочуд войовничими

Дослідники дійшли висновку, що лише вісім країн-учасниць турніру не мають у своїх гімнах згадок про насильство, війни або збройну боротьбу. Решта містять описи битв, заклики до зброї чи героїзацію воєнних подвигів.

Особливо вирізняється гімн Португалії. У ньому зафіксували найбільшу кількість войовничих згадок серед усіх учасників мундіалю. Заклик "до зброї" повторюється там багаторазово, а загальний рівень агресивної риторики значно перевищує середній показник турніру.

Також досить різкими виявилися тексти гімнів Франції, Уругваю та Тунісу, де згадуються жертви війни, боротьба та мучеництво.

Є й миролюбні винятки

Попри загальну тенденцію, деякі країни здивували своєю миролюбністю. Наприклад, гімн Німеччини переважно присвячений свободі, єдності та добробуту, а японський – довголіттю держави та імператора.

Цікаво, що серед господарів турніру найбільш агресивним виявився гімн Мексики, який містить значно більше згадок про конфлікти та боротьбу, ніж гімн США. Натомість канадський гімн майже не містить воєнної риторики та зосереджується на патріотизмі й любові до країни.

Як зазначають автори дослідження, футбольні фанати рідко вслухаються в слова гімнів перед матчами. Однак саме вони зберігають пам'ять про війни, революції та історичні конфлікти, які свого часу формували сучасні держави.