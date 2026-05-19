Наставник збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті визначився з 26 гравцями, яких візьме на чемпіонат світу-2026 у США, Канаді та Мексиці. Іменитий тренер ухвалив кілька несподіваних, а іноді навіть скандальних рішень.

Анчелотті залишив поза списком футболістів, які чудово виступають у чемпіонатах Англії та Іспанії. Натомість знайшлося місце для гравців російського Зеніта, як повідомляє beIN Sports.

Хто з чемпіонату Росії поїде на Мундіаль зі збірною Бразилії?

У заявку від Карло Анчелотті потрапив захисник Дуглас Сантос, а також форвард Луїз Енріке. Обидва виступають за санкт-петербурзький Зеніт у Російській прем'єр-лізі.

Чимало футбольних експертів висловили незгоду з таким вибором тренера. Той же Енріке продемонстрував у клубі відверто посередній результат як для нападника – лише 6 голів та 4 асисти за сезон.

Ще дивнішим рішення Анчелотті виглядає на тлі того, яких гравців він залишив поза межами фінального списку. Наприклад, Жоау Педру з Челсі – небайдужого італійцю клубу, який він тренував у 2009-2011 роках – має 20 голів та 6 гольових передач, але на Мундіаль не їде.

А Антоні в іспанському Бетісі з урахуванням Ла Ліги та Ліги Європи зробив 14+10 результативних дій, проте теж не був удостоєний уваги від коуча.

Як Анчелотті спонсорує війну, викликаючи російських легіонерів?

Можливо, заслужений італійський тренер сам того не усвідомлює, але через виклик гравців, які представляють російські клуби, він фактично фінансує бюджет країни-агресора, а отже, війну проти України.

Справа у фінансових бонусах, які ФІФА виплачує клубам за делегування футболістів до національних збірних. За інформацією журналіста-інсайдера Мельхора Руїса, кожен день перебування гравця у розташуванні команди-учасниці Мундіалю приносить його клубу 9 тисяч євро.

Тобто Зеніт завдяки виклику двох своїх футболістів отримуватиме по 18 тисяч євро щодня, поки Бразилія готуватиметься до чемпіонату світу і виступатиме на ньому. Оскільки команда з Південної Америки практично гарантовано буде учасником плей-оф і взагалі претендує на прохід у заключні стадії, сума для Зеніта набіжить немаленька, кілька сотень тисяч євро.

Оскільки Зеніт сплачує податки до бюджету Росії, гроші від ФІФА завдяки Анчелотті підуть на зброю та виплати для російської армії-вбивці.

Як виглядає заявка збірної Бразилії на Мундіаль?

Повний список Анчелотті має такий вигляд:

Воротарі:

Аліссон Бекер (Ліверпуль)

Едерсон Мораес (Фенербахче)

Вевертон (Греміо)

Захисники:

Даніло (Фламенго)

Дуглас Сантос (Зеніт)

Габріель Магальяес (Арсенал)

Маркіньйос (ПСЖ)

Глейсон Бремер (Ювентус)

Лео Перейра (Фламенго)

Роджер Ібаньес (Аль-Ахлі)

Алекс Сандро (Фламенго)

Веслі (Рома)

Півзахисники:

Каземіро (Манчестер Юнайтед)

Бруну Гімараеш (Ньюкасл)

Фабіньо (Аль-Іттіхад)

Даніло (Ботафого)

Лукас Пакета (Фламенго)

Луїс Енріке (Зеніт)

Райян (Борнмут)

Нападники: