Вперше за 10 років: Україна здобула медаль у командному заліку чемпіонату світу з гімнастики
- Українська збірна з художньої гімнастики здобула медалі на чемпіонаті світу в Ріо-де-Жанейро.
- Дівчата стали бронзовими призерками в командному багатоборстві.
Це перша медаль для України на ЧС з художньої гімнастики з 2015 року.
Українські гімнастки досягли успіху на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Ріо-де-Жанейро. Окрім успіху в команді, до медалі в індивідуальному заліку була близькою Таїсія Онуфрійчук.
У Ріо-де-Жанейро триває чемпіонат світу з художньої гімнастики. Серед учасників змагання є представники України. Найбільша увага була прикута до Таїсії Онуфрійчук, повідомляє 24 Канал.
Як виступили українки?
17-річна спортсменка успішно стартувала у кваліфікаційних змаганнях, вийшовши у чотири різні фінали. Особливо фанатів вразив виступ дівчини у вправах з булавами.
Зрештою Таїсії вдалось здобути медаль разом зі збірною України. Наші спортсменки за підсумками всіх виступів здобули бронзові нагороди в командному багатоборстві.
Випередити наших спортсменок змогли лише Німеччина та Болгарія. Відзначимо, що це перша медаль на гімнастичному Мундіалі для нашої країни з 2015 року.
В індивідуальному багатоборстві країну представили Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка. Дівчата посіли 4 та 11 місця відповідно. Для самої Онуфрійчук це дебютна нагорода на чемпіонатах світу з художньої гімнастики.
У свою чергу в групових вправах виступили Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак. Дівчата стали дев'ятими у багатоборстві.