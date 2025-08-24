Українські гімнастки досягли успіху на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Ріо-де-Жанейро. Окрім успіху в команді, до медалі в індивідуальному заліку була близькою Таїсія Онуфрійчук.

У Ріо-де-Жанейро триває чемпіонат світу з художньої гімнастики. Серед учасників змагання є представники України. Найбільша увага була прикута до Таїсії Онуфрійчук, повідомляє 24 Канал.

До теми "Я просто плакала": Дерюгіна пояснила несподівану ставку на Онофрійчук на Олімпіаді-2024

Як виступили українки?

17-річна спортсменка успішно стартувала у кваліфікаційних змаганнях, вийшовши у чотири різні фінали. Особливо фанатів вразив виступ дівчини у вправах з булавами.

Зрештою Таїсії вдалось здобути медаль разом зі збірною України. Наші спортсменки за підсумками всіх виступів здобули бронзові нагороди в командному багатоборстві.

Випередити наших спортсменок змогли лише Німеччина та Болгарія. Відзначимо, що це перша медаль на гімнастичному Мундіалі для нашої країни з 2015 року.

В індивідуальному багатоборстві країну представили Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка. Дівчата посіли 4 та 11 місця відповідно. Для самої Онуфрійчук це дебютна нагорода на чемпіонатах світу з художньої гімнастики.

У свою чергу в групових вправах виступили Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Олександра Ющак. Дівчата стали дев'ятими у багатоборстві.