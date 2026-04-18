88 шайб: збірна Узбекистану з хокею встановила шалений рекорд чемпіонату світу
- Збірна Узбекистану з хокею встановила рекорд, закинувши 88 шайб у 4 матчах чемпіонату світу дивізіону IIIB.
- Найкращим бомбардиром став Вадим Кравченко з 14 голами і 15 передачами, а для підвищення в дивізіон IIIA узбекистанській команді потрібно не програти Гонконгу.
Узбекистан цьогоріч дебютуватиме на чемпіонаті світу з футболу, а от у хокеї справи в країни куди скромніші: дивізіон IIIB, який є лише сьомим за силою. Втім на цьому рівні льодова збірна азійської держави творить справжні дива.
На першості у Гонконгу в компанії інших країн, які навряд можна назвати хокейними націями, Узбекистан спромігся встановити неймовірний рекорд. Як пише сайт Міжнародної федерації хокею, у 4 матчах команда закинула 88 шайб.
Як узбеки продемонстрували рекордну результативність у хокеї?
Вже у першій своїй грі хокеїсти з Узбекистану буквально винесли з льоду команду Монголії з рахунком 26:1. Але це була не межа можливостей: Філіппінам узбеки закикули вже 28 шайб, а пропустили цього разу три.
Північна Корея отримала від лідерів дивізіону 20 голів у власні ворота, теж зумівши відповісти тричі. А от захист Люксембургу виявився за стандартами чемпіонату дуже навіть міцним: "лише" 14 пропущених шайб.
Найкращим бомбардиром у цих матчах став Вадим Кравченко, який на клубному рівні виступає в чемпіонаті країни-агресора та її салеліта Білорусі. У нього 14 голів та 15 результативних передач.
Таким чином з 88 шайбами Узбекистан перевершив рекорд Киргизстану, який у 2023 році відзначився на чемпіонаті світу на 8 голів меншим доробком.
І це ще не кінець: попереду в узбеків гра з господарями майданчика Гонконгом. Щоб підвищитися у класі і вийти в дивізіон IIIA на наступний рік, команді-рекордсмену потрібно просто не програти.
Коли буде "справжній" чемпіонат світу з хокею?
Як пише Вікіпедія, змагання в елітному дивізіоні, де представлені найсильніші команди світу, відбуватимуться у Швейцарії з 15 до 31 травня.
Участь у турнірі візьмуть 14 європейських команд і 2 з Північної Америки.
Велика Британії та Італія піднялися з дивізіону IA, випередивши Україну на минулорічному чемпіонаті.
Наша збірна змагатиметься у польському Сосновці з 2 до 8 травня, у суперниках за підвищення в еліту Казахстан, Франція, Японія, Польща і Литва.