Узбекистан цьогоріч дебютуватиме на чемпіонаті світу з футболу, а от у хокеї справи в країни куди скромніші: дивізіон IIIB, який є лише сьомим за силою. Втім на цьому рівні льодова збірна азійської держави творить справжні дива.

На першості у Гонконгу в компанії інших країн, які навряд можна назвати хокейними націями, Узбекистан спромігся встановити неймовірний рекорд. Як пише сайт Міжнародної федерації хокею, у 4 матчах команда закинула 88 шайб.

Дивіться також Розваги по-канадськи: прем'єр Карні витягнув президента Фінляндії Стубба на лід грати в хокей

Як узбеки продемонстрували рекордну результативність у хокеї?

Вже у першій своїй грі хокеїсти з Узбекистану буквально винесли з льоду команду Монголії з рахунком 26:1. Але це була не межа можливостей: Філіппінам узбеки закикули вже 28 шайб, а пропустили цього разу три.

Північна Корея отримала від лідерів дивізіону 20 голів у власні ворота, теж зумівши відповісти тричі. А от захист Люксембургу виявився за стандартами чемпіонату дуже навіть міцним: "лише" 14 пропущених шайб.

Найкращим бомбардиром у цих матчах став Вадим Кравченко, який на клубному рівні виступає в чемпіонаті країни-агресора та її салеліта Білорусі. У нього 14 голів та 15 результативних передач.

Таким чином з 88 шайбами Узбекистан перевершив рекорд Киргизстану, який у 2023 році відзначився на чемпіонаті світу на 8 голів меншим доробком.

І це ще не кінець: попереду в узбеків гра з господарями майданчика Гонконгом. Щоб підвищитися у класі і вийти в дивізіон IIIA на наступний рік, команді-рекордсмену потрібно просто не програти.

Коли буде "справжній" чемпіонат світу з хокею?