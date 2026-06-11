Чемпіонат світу-2026: онлайн-трансляція церемонії відкриття

У четвер, 11 червня, розпочинається 23-й чемпіонат світу з футболу. Господарями турніру вперше стали одночасно 3 країни: Канада, Мексика та Сполучені Штати Америки.

Уперше в історії чемпіонатів світу відбудуться три церемонії відкриття у трьох країнах, які приймають турнір. ФІФА прагне перетворити старт ЧС не лише на спортивну, а й на культурну подію, пише 24 Канал.

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Церемонія відкриття ЧС-2026

Перша церемонія відбудеться на стадіоні "Ацтека" у мексиканському Мехіко перед поєдинком Мексика – ПАР. Вона розпочнеться о 20:30 за київським часом.

У Мехіко організатори шоу зроблять акцент на стародавній культурі та сучасному фольклорі. Хедлайнерами церемонії стануть Алехандро Фернандес, Белінда, Денні Оушен, J Balvin, Ліла Даунс, Los Ángeles Azules, Maná й Тайла.

Наступним естафету прийме Торонто, а завершиться цей марафон відкриттів у Лос-Анджелесі, де головною зіркою буде співачка Кеті Перрі.

Де дивитися відкриття ЧС-2026

Українські любителі футболу зможуть побачити церемонію відкриття та першу гру Мундіалю на відеоплатформі MEGOGO.

Подію прокоментують Володимир Звєров і Вадим Скічко. О 20:30 розпочнеться аналітична студія MEGOGO, де до ведучого Володимира Кобелькова приєднаються експерти: ексгравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко та форвард італійської Роми й національної збірної України Артем Довбик.

Водночас 24 Канал проведе для читачів текстову онлайн-трансляцію церемонії відкриття ЧС-2026 у Мехіко.

Текстова онлайн-трансляція церемонія відкриття ЧС-2026