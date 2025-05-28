Чемпіонат України 2024-2025 підійшов до завершення. Київське Динамо оформило чемпіонство, тоді як Інгулець та Чорноморець вилетіли в Першу лігу, повідомляє 24 Канал.

До теми Полісся вийшло в Європу, виліт Інгульця в Першу лігу: підсумкова турнірна таблиця УПЛ 2024-2025

Бій за два місця "під сонцем"

Тим часом визначились 14 з 16-ти команд, які гратимуть в УПЛ наступного сезону. З Першої ліги напряму підвищились Епіцентр та СК Полтава. Ще два вакантних місця будуть розіграні у стикових матчах:

Кудрівка (4 місце Першої ліги) – Ворскла (13 місце УПЛ)

(4 місце Першої ліги) – (13 місце УПЛ) Лівий Берег (14 місце УПЛ) – Металіст 1925 (3 місце Першої ліги)

Кудрівка має шанс дебютувати в елітному дивізіоні. Що ж стосується Металіста 1925, то команда має шанс повернутися в УПЛ через рік після вильоту.

А ось Ворскла може залишити "еліту" вперше аж за 30 років. Починаючи з сезону 1996-1997, "зелено-білі" незмінно грали на вищому рівні. Перші зустрічі пройдуть 29 травня, тоді як матчі-відповіді – 1 червня.

Прогноз Favbet

Втім полтавська команда є явним фаворитом у протистоянні із Кудрівкою. Коефіцієнт на те, що Ворскла збереже місце в УПЛ, становить 1,11, тоді як промоушн Кудрівки оцінюється у 6,50.

Перша гра між командами пройде у Києві на "Оболонь-Арені", адже Кудрівка не може приймати суперників у своєму селищі на Чернігівщині. Що ж стосується котирувань Favbet на перший матч, то вони наступні:

перемога Кудрівки – 5,30

нічия – 3,30

перемога Ворскли – 1,81

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У другій парі інтриги буде побільше. Лівий Берег показав себе бойовою одиницею в УПЛ, проте кадровий підбір Металіста 1925 робить саме їх фаворитами. Підвищення харків'ян у класі оцінюється у 1,65, тоді як невиліт "лелек" – у 2,23.

Цікаво, що обидва матчі пройдуть у Києві на "Арені Лівий Берег", адже Металіст 1925 не має змоги грати у Харкові. При цьому саме у першій грі команд трохи більше шансів дають столичній команді: