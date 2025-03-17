Відбувся чемпіонат України з рукопашного бою: він був присвячений видатному розвіднику Шаповалу

У Бучі відбувся чемпіонат України з рукопашного бою, який був присвяченому пам’яті Героя України генерал-майора Максима Шаповала. Участь у змаганнях взяло близько 250 спортсменів із 15 областей нашої країни.

Чемпіонат України розпочався із вітальної промови начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Він підтримав юних спортсменів перед важливим стартом, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Головного управління розвідки України.

Варте уваги Про Усика, перегони FPV-дронів і реабілітацію через спорт: розмова з підполковником ГУР Савенком

Важливий турнір у пам'ять про Героя України

Начальника ГУР МО України подякував усім за проведення такого турніру, який збереже пам'ять про видатного українського розвідника Максима Шаповала.

Дякую учасникам та організаторам турніру за збереження пам’яті про Героя України Максима Шаповала. Виховуємо разом нове покоління українців – загартованих і сильних духом патріотів,

– сказав Буданов.

У легкому контакті перемогу здобула команда Дніпропетровської області. Срібні нагороди завоювали спортсмени зі столиці України, а трійку призерів замкнула команда із Чернігівської області.

А от у повному контакті тріумфувала команда Національної гвардії України. Друге місце зайняла команда Чернівецької області, а "бронзу" чемпіонату України здобули спортсмени з Київської області.

Відзначимо, що чемпіонів України у своїх вагових категоріях нагороджували подарунками від ГУР, медалями, а також поясами.

Чемпіонат України з рукопашного бою 2025 / Фото Головного управління розвідки