Жіночий персьют на ЧЄ-2025 з біатлону: які місця посіли українки

В італійському Мартелл-валь-Мартелло триває чемпіонат Європи з біатлону. Програму третього змагального дня відкрила жіноча гонка переслідування.

У суботу, 1 лютого, на Євро-2025 відбувся жіночий персьют. За підсумком спринту до нього відібралися чотири українки, пише 24 Канал.

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Одна українка в топ-20

Всього до стартового листа гонки переслідування потрапили 60 спортсменок. Україну представляли Олександра й Анастасія Меркушини, Лілія Стеблина та Дарина Чалик.

Найкращий результат серед українок продемонструвала Олександра Меркушина. Вона на нуль відстріляла перший та третій вогневі рубежі, а на другому та четвертому допустила по одній хибі.

У підсумку, Меркушина-молодша завершила гонку на 18-му місці. Зазначимо, що у спринті вона була 12-ю.

Лілія Стеблина з двома промахами покращила свою стартову позицію на чотири місця та фінішувала на 28-му місці. Анастасія Меркушина, на жаль, провалила стрільбу й опустилася з 21-ї позиції на 35-ту, а Дарина Чалик піднялася з 55-ї сходинки на 53-тю, проте зробила одразу дев'ять промахів.

Переможницею персьюту стала латвійка Байба Бендіка, яка напередодні стала третьою у спринті. На п'єдесталі компанію їй склали Анна-Карін Гайденберг зі Швеції та італійка Лінда Цінгерле.

Результат жіночого персьюту на ЧЄ-2025

Байба Бендіка (Латвія, 0+0+0+3) 33:54.4 хвилини Анна-Карін Гейденберг (Швеція, 1+1+1+1) +15.6 Лінда Цінгерле (Італія, 0+1+1+0) +19.2

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18. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+1+0) +1:56.9

28. Лілія Стеблина (Україна, 0+0+1+1) +2:57.5

35. Анастасія Меркушина (Україна, 2+2+1+1) +3:52.0

53. Дарина Чалик (Україна, 2+2+3+2) +6:59.8

Нагадаємо, що 1 лютого також відбудеться чоловіча гонка переслідування. Вона розпочнеться о 14:45 за київським часом.