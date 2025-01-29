Українки проїхали повз медалі чемпіонату Європи з біатлону: лише одна Стеблина у топ-20

У середу, 29 січня, стартував чемпіонат Європи-2025 з біатлону в італійському Мартел-валь-Мартелло. Програму змагань відкрила жіноча індивідуальна гонка.

Україну у цій гонці представляли п'ять біатлоністок: сестри Меркушині, Анна Кривонос, Дарина Чалик та Лілія Стеблина, яка вийшла на італійську трасу останню серед українок. На жаль, жодній із українських біатлоністок не вдалось заїхати навіть у топ-10, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад чемпіонату Європи-2025 з біатлону

Усі українки у топ-40

Усі українки фінішували у топ-40. Найкращою серед біатлоністок із України на фініші стала Стеблина – 18-те місце.

Анастасія Меркушина тричі схибила на чотирьох вогневих рубежах (на першому та четвертому) та фінішувала 29-ю. Одразу за її спиною розмістилась її молодша сестра Олександра, у якої теж три хиби на стрільбі.

На 31-й сходинці фінішувала ще одна українка Анна Кривонос. Лише на останній стрільбі Кривонос припустилась своїх перших двох промахів, які завадили їй зайняти вищу позицію у фінальному протоколі індивідуалки.

Найгірший результат серед українських біатлоністок показала Чалик – 39-ме місце.

Чемпіонкою Європи з біатлону в індивідуальній гонці стала німкеня Йоханна Пуф, яка вибила усі 20 мішеней. "Срібло" гонки завоювала ще одна німецька біатлоністка Марлен Фіхтнер, яка теж відстрілялась "чисто". Трійку призерів замкнула представниця Швеції Анна-Карін Гейденберг.

Результат жіночої індивідуалки ЧЄ-2025

1. Йоханна Пуф (Німеччина, 0+0+0+0) 47:06,4

2. Марлен Фіхтнер (Німеччина, 0+0+0+0) +9,5

3. Анна-Карін Гейденберг (Швеція, 0+1+0+1) +18,0

…

18. Лілія Стеблина (Україна, 0+2+0+0) +3:07,4

29. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0+0+1) +4:00,9

30. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +4:02,5

31. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+2) +4:09,6

40. Дарина Чалик (Україна, 0+1+1+2) +4:43,8

До слова, вже 29 січня о 15:30 (за київським часом) прихильники біатлону побачать чоловічу індивідуальну гонку у рамках чемпіонату Європи-2025 в Італії.