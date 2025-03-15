Суддівська вишка з арбітром упала під час тенісного матчу: моторошне відео

У п'ятницю, 14 березня, відбулися чвертьфінальні поєдинки на челенджері у домініканській Кап Кані. В одному з них Даніель Альтмаєр зустрічався з Александаром Ковачевічем.

На початку цього поєдинку стався досить неприємний епізод. Серйозну травму міг отримати арбітр матчу, повідомляє 24 Канал.

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Непересічний момент

Під час першого гейму через порив сильного вітру почала падати суддівська вишка. Вона стала завалюватися разом із колумбійським рефері Фернандо Бароном Сантойо.

Суддя не мав можливості спуститися сходами, тож вимушений був з неї зістрибувати, щоб не отримати пошкодження. На щастя, йому вдалося зробити це успішно й він не зазнав травми.

Епізод із падінням суддівської вишки: дивіться відео

Зазначимо, що після цього вишку привели до ладу, а гра продовжилася. Ковачевіч здобув перемогу з рахунком 4:6, 6:4, 6:3 і вийшов до півфіналу змагань.

За путівку до фіналу він буде боротися з Александром Мюллером. Гра відбудеться 15 березня та розпочнеться орієнтовно о 20:00 за київським часом.