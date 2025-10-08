Чернігівська обласна прокуратура викрила нові факти протиправної діяльності, які завдали збитків на понад 107 мільйонів гривень. Серед числа 29-ти підозрюваних опинився генеральний директор футбольного клубу Чернігів.

8 жовтня керівнику підприємства було вручено підозру щодо фіктивного бронювання футболістів. Мова йде про керівника ТОВ "Коллар Компані", який за сумісництвом є генеральним директором й одним з бенефіціарів ФК Чернігів Миколу Синицю, пише 24 Канал із посиланням на Суспільне Чернігів.

Кого підозрюють у схемі із фіктивним бронюванням футболістів?

Як йдеться на офіційному сайті Чернігівської обласної прокуратури, директор ТОВ став розробником махінацій зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів і керівників клубу.

Директор ТОВ розробив злочинну схему зарахування до штату товариства з подальшим бронюванням футболістів та керівників футбольного клубу, які не брали жодної участі в діяльності підприємства, що своєю чергою зменшувало мобілізаційний резерв ЗСУ, а також сприяло ухиленню від призову на військову службу,

– йдеться у заяві.

Цікаво, що у пресслужбі чернігівського клубу не змогли підтвердити факт обшуків на підприємстві та у футболістів. Представник команди Олександр Гребенников заявив, що не володіє інформацією щодо бронювання команди.

Відзначимо, що 8 жовтня ФК Чернігів провів виїзний матч у Полтаві, де мінімально переміг місцеву Ворсклу 1:0. Єдиний та переможний гол у поєдинку забив Дмитро Кулик на 62-й хвилині зустрічі. Чернігів після цієї перемоги набрав 7 балів та йде на 13-му місці у турнірній таблиці Першої ліги України-2025/2026.

Нагадаємо, що у середині вересня 2025-го року стало відомо про чергового ухилянта в українському футболі. Ним виявився колишній голкіпер Динамо та Шахтаря Артур Рудько, який намагався незаконно виїхати за кордон.