Новими деталями затримання Артура Рудька поділився журналіст Костянтин Андріюк. Ведучий "Інституту Футбольної Репутації" здобув інформацію з перевірених власних джерел, повідомляє 24 Канал з посиланням на канал Андріюка.

Як затримали Рудька на кордоні?

Журналіст повідомив хронологію подій. Ексголкіперу Динамо і Шахтаря знадобилося три доби, щоб знайти посередників для перетину кордону.

"В серпні 2025-го Артур Рудько опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня його затримує ТЦК та доправляє його до ТЦК, оформлюють штраф розміром у 17 тисяч гривень, який він заплатив.

Далі він проходить ВЛК і 31 серпня Артура Рудька мобілізують. Яким чином він домовився невідомо, але його відпустили – можливо, зібрати речі.

3 вересня Артур Рудько вже був з групою затриманий на кордоні з Придністров’ям. На той момент, коли Рудько був затриманий, він уже був мобілізований. Він мав проходити службу у військовій частині", – розповів Андріюк.

Журналіст дивується, чому Рудько обрав для втечі кордон з Придністров'ям, адже його охороняють російські війська.

Що відомо про затримання Рудька?