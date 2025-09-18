Новими деталями затримання Артура Рудька поділився журналіст Костянтин Андріюк. Ведучий "Інституту Футбольної Репутації" здобув інформацію з перевірених власних джерел, повідомляє 24 Канал з посиланням на канал Андріюка.
Як затримали Рудька на кордоні?
Журналіст повідомив хронологію подій. Ексголкіперу Динамо і Шахтаря знадобилося три доби, щоб знайти посередників для перетину кордону.
"В серпні 2025-го Артур Рудько опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня його затримує ТЦК та доправляє його до ТЦК, оформлюють штраф розміром у 17 тисяч гривень, який він заплатив.
Далі він проходить ВЛК і 31 серпня Артура Рудька мобілізують. Яким чином він домовився невідомо, але його відпустили – можливо, зібрати речі.
3 вересня Артур Рудько вже був з групою затриманий на кордоні з Придністров’ям. На той момент, коли Рудько був затриманий, він уже був мобілізований. Він мав проходити службу у військовій частині", – розповів Андріюк.
Журналіст дивується, чому Рудько обрав для втечі кордон з Придністров'ям, адже його охороняють російські війська.
Що відомо про затримання Рудька?
- Артур Рудько минулий сезон провів у складі одеського Чорноморця. 1 липня 2025 року голкіпер отримав статус вільного агента та перебував у пошуках нового клубу. Футболіст повідомляв, що має кілька пропозицій з-за кордону для продовження кар'єри.
- У середині вересня стало відомо про затримання Рудька з групою осіб на кордоні з Придністров'ям. За незаконний перетин ексфутболіст Шахтаря і Динамо заплатив посередникам 8 тисяч доларів. Наразі Артур перебуває в навчальному таборі.
- На спробу втечі Рудька відреагували вболівальники, розкритикувавши гравця. Також футболіста розкритикував журналіст та військовослужбовець ЗСУ Андрій Сеньків.