Новыми деталями задержания Артура Рудько поделился журналист Константин Андриюк. Ведущий "Института Футбольной Репутации" получил информацию из проверенных собственных источников, сообщает 24 Канал со ссылкой на канал Андриюка.

Читайте также Экс-игрока Динамо и Шахтера Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы

Как задержали Рудько на границе?

Журналист сообщил хронологию событий. Эксголкиперу Динамо и Шахтера понадобилось трое суток, чтобы найти посредников для пересечения границы.

"В августе 2025-го Артур Рудько оказался в розыске ТЦК. 22 августа его задерживает ТЦК и доставляет его в ТЦК, оформляют штраф в размере 17 тысяч гривен, который он заплатил.

Далее он проходит ВВК и 31 августа Артура Рудько мобилизуют. Каким образом он договорился неизвестно, но его отпустили – возможно, собрать вещи.

3 сентября Артур Рудько уже был с группой задержан на границе с Приднестровьем. На тот момент, когда Рудько был задержан, он уже был мобилизован. Он должен был проходить службу в воинской части", – рассказал Андриюк.

Журналист удивляется, почему Рудько выбрал для побега границу с Приднестровьем, ведь его охраняют российские войска.

Что известно о задержании Рудько?