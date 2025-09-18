Новыми деталями задержания Артура Рудько поделился журналист Константин Андриюк. Ведущий "Института Футбольной Репутации" получил информацию из проверенных собственных источников, сообщает 24 Канал со ссылкой на канал Андриюка.
Читайте также Экс-игрока Динамо и Шахтера Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы
Как задержали Рудько на границе?
Журналист сообщил хронологию событий. Эксголкиперу Динамо и Шахтера понадобилось трое суток, чтобы найти посредников для пересечения границы.
"В августе 2025-го Артур Рудько оказался в розыске ТЦК. 22 августа его задерживает ТЦК и доставляет его в ТЦК, оформляют штраф в размере 17 тысяч гривен, который он заплатил.
Далее он проходит ВВК и 31 августа Артура Рудько мобилизуют. Каким образом он договорился неизвестно, но его отпустили – возможно, собрать вещи.
3 сентября Артур Рудько уже был с группой задержан на границе с Приднестровьем. На тот момент, когда Рудько был задержан, он уже был мобилизован. Он должен был проходить службу в воинской части", – рассказал Андриюк.
Журналист удивляется, почему Рудько выбрал для побега границу с Приднестровьем, ведь его охраняют российские войска.
Что известно о задержании Рудько?
- Артур Рудько прошлый сезон провел в составе одесского Черноморца. 1 июля 2025 года голкипер получил статус свободного агента и находился в поисках нового клуба. Футболист сообщал, что имеет несколько предложений из-за рубежа для продолжения карьеры.
- В середине сентября стало известно о задержании Рудько с группой лиц на границе с Приднестровьем. За незаконное пересечение экс-футболист Шахтера и Динамо заплатил посредникам 8 тысяч долларов. Сейчас Артур находится в учебном лагере.
- На попытку побега Рудько отреагировали болельщики, раскритиковав игрока. Также футболиста раскритиковал журналист и военнослужащий ВСУ Андрей Сенькив.