Конфуз у збірній Німеччини: кілька гравців відмовилися бити вирішальний пенальті на ЧС-2026

Після вильоту Німеччини з ЧС-2026 стали відомі несподівані подробиці серії пенальті з Парагваєм. Одразу четверо футболістів відмовилися виконувати вирішальний удар.

Поєдинок 1/16 фіналу завершився драматичною серією післяматчевих пенальті, яка стала фатальною для німецької команди. Згодом видання Bild розкрило, що відбувалося в останні миті перед вирішальним ударом.

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Хто не захотів брати відповідальність?

Після того як команди виконали по п'ять ударів у серії пенальті, тренерському штабу збірної Німеччини довелося терміново визначати виконавця шостого удару.

Саме в цей момент, як стверджує джерело, одразу четверо футболістів відмовилися підходити до 11-метрової позначки. Йдеться про Леона Горецку, Вальдемара Антона, Натаніеля Брауна та Маліка Тшау.

У підсумку відповідальність узяв на себе захисник Джонатан Та. Проте для нього це був надзвичайно незвичний виклик, адже раніше він жодного разу не виконував пенальті в офіційних матчах на професійному рівні.

Промах Та став фатальним для Німеччини

Джонатан Та не зумів реалізувати свою спробу, пробивши вище воріт. Цей промах став вирішальним у серії, а збірна Парагваю здобула путівку до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Після завершення матчу поразка викликала хвилю критики в Німеччині. Особливий резонанс спричинила інформація про те, що кілька досвідчених футболістів відмовилися виконувати один із найважливіших ударів зустрічі, залишивши відповідальність партнеру, який не мав досвіду виконання пенальті в офіційних матчах.

Нагадаємо, після провального матчу з Парагваєм головний тренер німців Юліан Нагельсманн заявив, що не збирається йти у відставку.